Fußball | Sachsenpokal Drittligisten Aue und Dynamo gehen sich aus dem Weg

Pokalschreck Bischofswerdaer FV freut sich auf Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden reist zum FSV Zwickau - Das ergab die Auslosung der Halbfinals im Sachsenpokal.

Oberligist Bischofswerdaer FV bekommt es im Halbfinale des Sachsenpokals mit dem FC Erzgebirge Aue zu tun. Das ergab die Auslosung in der Halbzeitpause der Partie VFC Plauen gegen Dynamo Dresden. Im zweiten Semifinale stehen sich die beiden befreundeten Vereine FSV Zwickau und SG Dynamo Dresden gegenüber. Zwickau gewann im Viertelfinale am Sonntag bei Fortuna Chemnitz mit 4:1, während Dynamo den VFC Plauen erst im Elfmeterschießen in die Knie zwang. "Wir werden uns mit den Vereinen zusammensetzen und Spieltermine suchen. Es werden Wochentags-Termine im April sein", sagte der Vizepräsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, Volkmar Beier.

Endspiel in Zwickau, Dresden oder Bischofswerda

Fest steht auch schon, wo ein eventuelles Endspiel steigen könnte. Der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Zwickau und Dynamo hätte Heimrecht, außer, wenn Schiebock das Endspiel erreicht. Dann würde das Finale in Bischofswerda steigen. "Das ist eine sächsische Besonderheit, dass der unterklassige Verein auch im Endspiel Heimrecht hat", so Beier.

Finale in Thüringen steht, Auslosung in Sachsen-Anhalt folgt

Eine Runde weiter ist man bereits in Thüringen, wo es zur Neuauflage des Finals des Vorjahres kommt. Meuselwitz empfängt zum "Finaltag der Amateure" den FC Carl Zeiss Jena am 25. Mai. Die Auslosung der Halbfinals des FSA-Pokals erfolgt am 03. April.

