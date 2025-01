Basketball | Bundesliga Dritte Niederlage in Folge – Syntainics MBC verliert bei Rasta Vechta Stand: 11.01.2025 23:06 Uhr

Rückschlag für den Syntainics MBC. Die Weißenfelser verlieren eine lange ausgeglichenes Spiel bei Rasta Vechta in der Schlussphase. MBC-Coach Janis Gailitis erlebte das Ende des Spiels nicht mehr von der Seitenlinie mit.

Die Basketballer vom MBC Syntainics haben in der Bundesliga erneut verloren. Am Samstagabend (11. Januar 2025) kassierten die Schützlinge von Trainer Janis Gailitis beim 79:87 (38:43) bei Rasta Vechta die dritte Niederlage in Serie.

Schwache Schlussphase kostet MBC den Sieg

Der MBC kam nicht gut ins Spiel, ließ sich vom frühen 4:10-Rückstand (3.) aber nicht irritieren. Im zweiten Viertel gingen die Gäste sogar mit 32:30 (16.) in Front. Ein starker dritter Durchgang mit einem 13:0-Lauf sorgte dafür, dass der MBC mit einer 61:56-Führung in das letzte Viertel ging. Bis zur 35. Minute sah es auch noch nach einem Sieg für den MBC aus (73:67), doch in der Schlussphase drehte Vechta noch einmal auf, ging durch einen 13:0-Lauf in Führung und baute diese bis zur Schlusssirene noch weiter aus.

MBC-Headcoach Janis Gailitis bekam das Ende des Spiels nicht mehr aus unmittelbarer Nähe mit. Er musste nach seinem zweiten technischen Foul in der letzten Spielminute die Halle vorzeitig verlassen.

MBC-Coach Janis Gailitis musste sich die Schlussphase in den Kattakomben des Rasta-Dome anschauen.

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Brandon Randolph (21 Punkte), Joel Aminu (17) und Joschka Ferner (11). Für die Gäste aus Weißenfels erzielten Michel Devoe (22), Tyren Johnson (20) und Spencer Reaves (11) die meisten Punkte.

dpa/SpiO