Volleyball | DVV-Pokal Dresdner SC nach Fünf-Satz-Krimi im Pokalfinale Stand: 18.12.2024 21:37 Uhr

Das war ein hartes Stück Arbeit für die Volleyballerinnen des Dresdner SC: Im DVV-Pokal brauchten die DSV-Frauen in Potsdam fünf umkämpfte Sätze für den Finaleinzug. Dabei lagen die DSC-Frauen zweimal nach Sätzen in Rückstand.

Bundesliga-Spitzenreiter Dresdner SC steht im Finale des DVV-Pokals. Die DSC-Volleyballerinnen setzten sich am Freitag in einem echten Krimi beim SC Potsdam nach fünf Sätzen 3:2 (21:25, 25:21, 23:25, 25:22, 15:11) durch. Der DSC hat damit die Chance, zum ersten Mal seit 2020 wieder Pokalsieger zu werden Im Finale am 2. März geht es dann gegen Bundesliga-Konkurrent Münster. Potsdam schied nach zuletzt drei Finalteilnahmen in Serie erstmals wieder vorzeitig aus und muss weiter vom ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte träumen.

Dresdens Sarah Straube am Netz.

DSC hat zu Beginn Probleme

Das Halbfinal-Duell beim Tabellenvierten der Bundesliga war das von DSC-Coach Alexander Waibl erwartet schwere Spiel. Die Dresdnerinnen, die extra einen Tag zeitiger nach Potsdam angereist waren, lagen im ersten Satz schnell 5:8 und 7:12 hinten. Von 18:24 kam der DSC zwar noch einmal auf 21:24 ran. Den vierten Satzball nutzte Potsdam dann aber.

Packendes Duell

Auch im zweiten Satz lag Dresden schnell hinten. Immer wieder punkteten Potsdams Danielle Harbin und Jade Cholet. Potsdam-Libera Yurika Bamba und Eleanor Joyce Holthaus glänzten mit starken Annahmen. Doch der Dresdner Angriff um Lorena Lorber Fijok und Marta Kamelija Levinksa steigerte sich. Mit drei Punkten in Serie zogen die Dresdnerinnen auf 14:11 davon und verteidigten die Führung. Beim 24:20 hatte der sechsfache Pokalsieger aus Sachsen vier Satzbälle. Den zweiten davon nutze der DSC.

Auch die Sätze drei und vier blieben umkämpft. Der dritte Durchgang ging trotz Dresdner 21:20-Führung mit 25:23 an die Brandenburgerinnen. Den vierten Satz holte sich Dresden trotz frühem Rückstand noch 25:22.

Entscheidung nach 126 Minuten

Im entscheidenden fünften Durchgang blieb es bis zum 11:9 für Dresden spannend. Doch dann konnte das Waibl-Team auf 14:11 davonziehen. Gleich den ersten von drei Matchbällen nutzten die Dresdnerinnen zum umjubelten Finaleinzug, weil die sonst so starke Harbin den Ball bei einem Angriff ins Netz schlug. Nach 126 Minuten war der Finaleinzug für Dresden perfekt.

Im Finale gegen Münster

Im Finale müssen die Dresdnerinnen nun gegen den Bundesliga-Vorletzten Münster ran. Der USC setzte sich im zweiten Halbfinale klar mit 3:0 gegen die Ladies in Black Aachen durch. Das Endspiel findet am 2. März in Mannheim statt.

Dirk Hofmeister