Eishockey | DEL 2 Dresden stürzt Landshut vom Thron – Auch Weißwasser und Crimmitschau siegen Stand: 18.10.2024 23:18 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben das Gipfeltreffen der DEL2 gegen Landshut für sich entschieden, neuer Tabellenführer ist aber Kassel. Auch die Lausitzer Füchse und die Eispiraten Crimmitschau waren am Freitagabend erfolgreich.

Eislöwen erobern Tabellenführung

Die Dresdner Eislöwen sind nach dem 4:2 (1:0/1:1/2:1)-Erfolg gegen den EV Landshut der Tabellenführung in der DEL2 ganz nahgekommen.

Die Gastgeber gingen durch Johan Porsberger in Führung (20.). Im zweiten Drittel glich Landshut durch Linus Brandl aus (28.), ehe Tomas Sykora für die Eislöwen antwortete (39.). Zu Beginn des dritten Spielabschnitts gelang den Gästen durch David Stieler zunächst der erneute Ausgleich (43.). Doch in der Schlussphase entschied Dresden das Spiel für sich: Drew LeBlanc (53.) und Sebastian Gorcik (59.) stießen den bisherigen Ersten aus Landshut vom Thron. Neuer Spitzenreiter vor den punktgleichen Dresdnern sind wegen der besseren Tordifferenz die Kassel Huskies.

Hart erkämpfter Füchse-Pflichtsieg

Die Lausitzer Füchse haben die bittere Derbypleite in Dresden gut verdaut und gegen Tabellenschlusslicht Bad Nauheim einen Pflichtsieg aufs Eis gebracht. Das Team von Trainer Petteri Väkiparta musste für das 4:2 (1:0/0:2/3:0) vor 2.514 Zuschauern in der heimischen Eisarena allerdings ganz hart arbeiten.



Nachdem Tom Knobloch die Gastgeber im ersten Drittel in Führung gebracht hatte (15.), drehte Bad Nauheim den Spieß gegen nun fehlerhafte Füchse zunächst um. Jordan Hickmott gelang im Konter der Ausgleich (35.), ehe Kevin Orendorz zwölf Sekunden vor der zweiten Drittelpause einen verdeckten Schuss in Jonas Stettmers Kasten setzte (39.).

Lane Scheidls gelungener Abstauber in Überzahl brachte Weißwasser zurück ins Spiel (43.). Ein weiteres genutztes Powerplay in heißen Schlussminuten sollte den Sachsen dann endgültig die Tür für den sechsten Saisonsieg öffnen. Diesmal stand Jordan Taupert goldrichtig (55.). Charlie Jahnkes anschließend abgefangener Puck nebst sicher verwandeltem Empty-Net-Goal besiegelte die drei Punkte (59.).

Eispiraten feiern vierten Saisonsieg

Derweil haben die Eispiraten Crimmitschau mit einem 3:1 (0:0/1:0/2:1) gegen die Selber Wölfe ihren vierten Saisonsieg eingefahren.

Nach einem torlosen ersten Drittel brach Lukas Wagner vor 3.650 Zuschauern im Sahnpark den Bann und brachte die Eispiraten in Führung (33. ). Den knappen Vorsprung hielten die Gastgeber zunächst, ehe Nick Miglio in der 48. Minute der Ausgleich gelang. Doch die Sachsen hatte eine Antwort parat: Colin Smith erzielte in der 51. Minute das 2:1. Schließlich sorgte Rihards Marenis in der Schlussminute für die Entscheidung.

SpiO