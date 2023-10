Volleyball | Bundesliga Dresden feiert nächsten Sieg - Suhl verliert beim Meister Stand: 28.10.2023 22:23 Uhr

Der vierte Spieltag hat für die mitteldeutschen Volleyballerinnen ein gemischtes Blatt bereit gehalten. Der Dresdner SC gewann in der Fremde gegen Rote Raben Vilsbiburg. Der VfB 91 Suhl unterlag dem Meister MTV Stuttgart.

Dresdner Volleyballerinnen feiern dritten Auswärtssieg

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben den dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Nach den Erfolgen in Wiesbaden und Münster setzte sich der sechsmalige deutsche Meister am Samstag auch bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:18) durch.

Die 1.200 Zuschauer erlebten ein umkämpftes Spiel mit vielen langen Ballwechseln. Nachdem die Schützlinge von DSC-Trainer Alexander Waibl den ersten Satz klar für sich entschieden hatten, ging der Faden gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs etwas verloren, weil sich zu viele Ungenauigkeiten einschlichen. So konnten die Roten Raben ausgleichen.

In den Sätzen drei und vier aber agierten die Elbestädterinnen wieder konstanter, mit mehr Entschlossenheit und setzten der Angriffspower von Vilsbiburg eine gute Block- und Feldabwehr entgegen. Angeführt von Kapitänin Jennifer Janiska, die auch zur wertvollsten Spielerin des DSC gekürt wurde, entwickelten die Waibl-Schützlinge in den entscheidenden Momenten auch den nötigen Druck in Aufschlag und Angriff. In den schwierigen Momenten behielt der DSC die Ruhe und nach 98 Minuten verwandelten die Gäste den zweiten Matchball zum verdienten Sieg.

Suhl verliert umkämpftes Duell gegen MTV Stuttgart

Der VfB 91 Suhl hat am vierten Spieltag das zweite Saisonspiel verloren. In der Suhler "Wolfsgrube" mussten sich die Thüringerinnen gegen den Meister Allianz MTV Stuttgart nach fünf Sätzen geschlagen geben (17:25, 25:22, 17:25, 28:26, 9:15).

Die Gäste aus Stuttgart begannen selbstbewusst. Zwei Vier-Punkte-Läufe bescherten den Stuttgarterinnen den ersten Satz. Die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy fand daraufhin besser ins Spiel. Nach langen Ballwechseln konnte sich Suhl dank einer konzentrierten Schlussphase im zweiten Satz durchsetzen.

Schwungvoll starteten die Gastgeberinnen auch in den dritten Satz. Den ließ sich der Meister dann aber nicht nehmen. Nervenstark verhinderten die Thüringerinnen ein schnelles Ende der Partie im vierten Satz. Das Hollosy-Team zwang Stuttgart im längsten Satz in die Verlängerung. Dort bewies der MTV jedoch seine Klasse und nahm wichtige Siegpunkte mit auf die Heimreise.