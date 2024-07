Paralympics | Nominierungen Diese 14 mitteldeutschen Athleten sind für die Paralympics nominiert Stand: 19.07.2024 16:27 Uhr

40 Tage vor der Eröffnung der Paralympischen Spiele ist das Team Deutschland Paralympics für Paris 2024 offiziell nominiert worden. Zwischen dem 28. August und 8. September werden die deutschen Athleten in 18 Disziplinen auf Medaillenjagd gehen. Mit Andrea Eskau (USC Magdeburg) und Martin Schulz (SC DHfK Leipzig) sind auch prominente Athleten aus Mitteldeutschland vertreten.

Die Mannschaft wird in der französischen Hauptstadt größer sein als bei den Spielen vor drei Jahren in Tokio. 142 Athletinnen und Athleten sowie fünf Guides in 18 Sportarten werden Deutschland beim drittgrößten Sportevent der Welt vertreten.

"Jetzt wird es ernst. Wir fahren mit einer großen Mannschaft nach Paris – voller Vorfreude und mit viel Kribbeln im Bauch. Paralympics im Nachbarland, im Herzen Europas, ohne Zeitverschiebung; endlich wieder volle Wettkampfstätten und die geballte Ladung an Emotionen, die den Sport ausmachen. Das sind die Zutaten, die uns besonders gut schmecken", betonte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher bei der Pressekonferenz am Freitag (19. Juli 2024) in Berlin. Das Team D Paralympics wird in 18 von 22 Sportarten um bestmögliche Platzierungen und Medaillen kämpfen – nur im Blindenfußball, Goalball, Para Gewichtheben und Para Taekwondo ist Deutschland nicht dabei.

Die mitteldeutschen Athleten im Überblick

Para Kanu : Anja Adler (SV Halle)

: Anja Adler (SV Halle) Para Leichtathletik: Isabell Foerder (HSC Erfurt)

Isabell Foerder (HSC Erfurt) Para Rad: Andrea Eskau (USC Magdeburg)

Andrea Eskau (USC Magdeburg) Rollstuhlbasketball: Marie Kier , Jens Eike Albrecht, Aliaksandr Halouski (alle RSB Thuringia Bulls)

Marie Kier Jens Eike Albrecht, Aliaksandr Halouski (alle RSB Thuringia Bulls) Rollstuhlrugby: Justus Heinrich (RSB Thuringia Bulls), Jens Sauerbier (SV Eiche 05 Biederitz), Josco Wilke (LBRS Leipzig)

Justus Heinrich (RSB Thuringia Bulls), Jens Sauerbier (SV Eiche 05 Biederitz), Josco Wilke (LBRS Leipzig) Sitzvolleyball: Alexander Schiffner, Florian Singer (beide Dresdner SC 1898)

Alexander Schiffner, Florian Singer (beide Dresdner SC 1898) Sportschießen: Cliff Junker (Förderverein Schießsportzentrum Suhl)

Cliff Junker (Förderverein Schießsportzentrum Suhl) Para Triathlon: Max Gelhaar (LBRS Leipzig) Martin Schulz (SC DHfK Leipzig)

