Handball | Olympia DHB-Frauen kommen dem Olympia-Traum näher

Stand: 11.04.2024 22:33 Uhr

Die DHB-Frauen starten erfolgreich in die Olympia-Qualifikation. Ein weiterer Sieg könnte nun das ersehnte Paris-Ticket bedeuten.

Dank einer reifen Vorstellung haben die Frauen des Deutschen-Handballbundes Slowenien mit 31:25 (17:14) besiegt - und bekommen am kommenden Wochenende die Chance, sich erstmals seit 16 Jahren für die Olympischen Sommerspiele zu qualifizieren.

Filter überragt im deutschen Tor

Als der erste Riesenschritt Richtung Paris gemacht war, tanzten die deutschen Handballerinnen um die bärenstarke Torhüterin Katharina Filter wild hüpfend im Kreis. Ausgelassen feierte das abgezockte Team von Bundestrainer Markus Gaugisch den Sieg im Schlüsselspiel, durch den der Olympia-Traum plötzlich ganz nah ist. "Danke für die geile Stimmung. Kommt am Wochenende alle wieder", rief Linkshänderin starke Julia Maidhof den Fans in der Halle zu. Auf einer Ehrenrunde ließen sich die deutschen Handballerinnen gebührend feiern.

Maidhof zielsicher

Beste Werferin vor 4026 Zuschauern in der ratiopharm Arena für die Auswahl des Deutschen Handballbundes war Maidhof mit 9 Toren. Bereits ein Sieg gegen den EM-Dritten Montenegro könnte Deutschland am Samstag das ersehnte Paris-Ticket bescheren. Letzter Gegner am Sonntag ist Außenseiter Paraguay. Beim Qualifikations-Turnier in Bayern werden zwei Olympia-Startplätze vergeben.

Mit der Rückkehrerin Alina Grijseels, deren Einsatz lange Zeit fraglich gewesen war, bewies das DHB-Team in einem kampfbetonten Spiel Nehmerqualitäten, allerdings konnten Emily Bölk und Co. auch austeilen. Torfrau Filter erwies sich als starker Rückhalt, der WM-Sechste erkämpfte sich früh einen Vorsprung und behauptete diesen bis zum Schluss. Beim 27:21 (55.) war die Partie entschieden.

Olympia als großes Ziel

Das olympische Turnier findet vom 25. Juli bis 11. August in Paris und Lille statt. Letztmals nahm eine deutsche Handball-Auswahl der Frauen 2008 in Peking bei Olympia teil.

dpa / red