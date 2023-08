Fußball | WM DFB-Frauen scheitern erstmals in WM-Vorrunde Stand: 03.08.2023 14:33 Uhr

Große Enttäuschung bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft: Erstmals überhaupt muss das DFB-Team bereits nach der Vorrunde einer WM die Heimreise antreten. Das Remis gegen Südkorea war zu wenig für die K.o.-Runde.

Die deutschen Fußballerinnen sind erstmals schon in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft gescheitert. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam am Donnerstag in Brisbane nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Südkorea hinaus. Weil Marokko im anderen Spiel der Gruppe 1:0 (1:0) gegen Kolumbien gewann, verpasste Deutschland als Gruppendritter den Einzug ins Achtelfinale des Turniers in Australien und Neuseeland.

Pech für Popp: Abseits und Alu-Treffer

Das vierte Turniertor von Kapitänin Alexandra Popp (42. Minute) vor 38.945 Zuschauern zum 1:1 war zu wenig für den zweimaligen Weltmeister. Die deutschen Fußballerinnen agierten vor allem zu Beginn nervös und zu fehleranfällig und gerieten durch einen Treffer von So-Hyun Cho (6.) in Rückstand. Ein zweiter Popp-Treffer wurde wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis nicht gegeben (57.). Zudem traf die 32-Jährige kurz darauf nur den Querbalken (60.). Damit blieb die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in zwei Vorrundenspielen ohne Sieg und schied als Dritter mit vier Punkten hinter Kolumbien (sechs) und Marokko (sechs) aus.

Ex-Dynamo-Coach Bell an Südkoreas Seitenlinie

Die vom einstigen Dynamo-Dresden-Coach Collin Bell trainierten Südkoreanerinnen holten nach zuvor zwei Niederlagen nun gegen den Vize-Europameister ihren ersten Punkt, schieden jedoch als Gruppenletzter aus. Nach dem morgigen spielfreien Freitag eröffnen Schweiz gegen Spanien und Japan gegen Norwegen am Samstag (5. August) die Achtelfinals. Für die deutschen Gruppengegnerinnen Kolumbien (gegen Jamaika) und Marokko (gegen Frankreich) geht es am kommenden Dienstag (8. August) in der K.o.-Runde weiter.

sid/dpa/cke