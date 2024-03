Bob | WM Deutsches Trio brilliert zum Zweier-Auftakt - Buckwitz führt Stand: 01.03.2024 18:10 Uhr

Erst in Führung, dann bei miesen Bedingungen raus aus den Medaillenrängen. Und am Ende durfte sich die Oberhoferin Lisa Buckwitz über WM-Bronze im Monobob freuen. Landsfrau Laura Nolte wurde überraschend Weltmeisterin.

Das vorläufige Podium komplettieren Laura Nolte (Winterberg) und Kim Kalicki (Wiesbaden) mit Rückständen von 0,04 und 0,06 Sekunden. Die US-Amerikanerin Kaysha Love liegt auf Rang vier bereits 0,72 Sekunden zurück. Bereits im ersten Lauf hatte sich eine deutsche Dominanz beim Heim-Wettbewerb abgezeichnet. Lokalmatadorin Nolte zauberte mit der Startnummer eins einen Bahn-Rekord in die Eisrinne, Kalicki folgte und unterbot die Zeit prompt. Damit lieferte Kalicki die erhoffte Antwort auf das medaillenlose erste Wochenende im Monobob, wo die 26-Jährige auch aufgrund ihres gerissenen Meniskus erwartungsgemäß ohne Medaille geblieben war.

Buckwitz: "Wird sehr knapp zwischen uns"

Auch Buckwitz, die dritte deutsche Starterin, hielt ohne Probleme mit den Teamkolleginnen Schritt und setzte sich nach dem zweiten Umlauf sogar an die Spitze des Rankings. Die beiden abschließenden Läufe finden am Samstag ab 14.30 Uhr statt. Vergangene Woche hatte Nolte im Monobob den WM-Titel geholt, Buckwitz wurde Dritte. "Es wird sehr knapp zwischen uns, da müssen wir nochmal gut performen", sagte Buckwitz. Nolte, die die führende Buckwitz im Monobob-Rennen am zweiten Tag noch abgefangen hatte, meinte: "Es war solide, wir suchen bis morgen noch ein, zwei Hundertstel und gucken mal, was wir beim Material machen."

Laura Nolte (l.) und Lisa Buckwitz (r.) kämpfen am Samstag um den Titel

