Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV feiert gegen Hagen ersten Heimsieg Stand: 08.09.2023 21:01 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV hat die ersten Punkte der noch jungen Saison eingefahren. Beim Heimspiel-Auftakt feierten die Biber am Freitag nach einigen Startschwierigkeiten einen letztlich klaren 26:19-Sieg gegen Eintracht Hagen.

Die Partie begann für die Gastgeber alles andere als gut. Schnell lag der DRHV mit 0:3 zurück. Der erste Treffer gelang Jakub Hrstka erst nach sieben Minuten (1:3). In der Folge fanden die Dessauer aber immer besser in die Partie. Nach der ersten Führung (8:7) bauten die Biber ihren Vorsprung bis zur Pause auf 12:8 aus. Dabei profitierten die Gastgeber vor allem von Schlussmann Philip Ambrosius, der mit neun Paraden glänzte.

Dessau zieht weiter davon

Auch nach dem Wechsel blieb der DRHV am Drücker (16:11/43.). Allerdings ließ die Konzentration der Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit etwas nach, was Hagen mit Toren bestrafte. Nach einer Auszeit von Dessaus Chefcoach Uwe Jungandreas (16:14) fanden die Biber aber wieder in die Spur und zogen weiter davon (23:15/52.), was die Vorentscheidung bedeutete. Beste Dessauer Werfer waren Hrstka und Yannick-Marcos Pust (je 6). Keeper Ambrosius steigerte zudem seine Paraden auf 17.

Für den DRHV geht es am 17. September in der Liga mit dem Auswärtsspiel bei der HSG Nordhorn-Lingen weiter.

