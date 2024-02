Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlau mit Statement-Sieg gegen Nordhorn-Lingen Stand: 11.02.2024 19:46 Uhr

Zum Abschluss des Spieltags hat der Dessau-Roßlauer HV 06 am Sonntagabend einen dominaten Sieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen eingefahren und sich damit Luft im Tabellenkeller verschaft.

Der Dessau-Roßlauer HV 06 hat am 20. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga einen 36:26 (17:12) Kanter-Sieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen gefeiert und damit ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt.

DRHV lässt die Muskeln spielen

Von Beginn an waren die Biber das tonangebende Team und machten in den ersten Minuten schon klar, dass es für die Gäste heute vor den 1.498 Fans in der Anhalt-Arena nichts zu holen gab. Nach nicht einmal einer viertel Stunde betrug der Vorsprung der Hausherren vier Tore, bis zur Halbzeit waren es gar fünf. Was besonders auffiel, war die gnadenlose Effizienz, mit der der DRHV in der Offensive auftrat. Die ersten 11 Würfe fanden allesamt ihren Weg ins Netz, für die Torhüter auf Seiten der HSG gab es anlässlich dieser Statistiken wenig Grund zur Freude.

Dessau-Rosslau auch nach der Pause dominant

Die zweite Hälfte lieferte kein verändertes Bild. Die Hausherren gingen im Angriff immer wieder mit spielender Leichtigkeit ans Werk und ließ beim Gast aus Niedersachsen zu keinem Zeitpunkt die Hoffnung aufkommen, hier und heute nochmal heranzukommen. Am Ende steht der zu keinem Zeitpunkt gefährdete Sieg mit +10 Toren, bester Werfer des DRHV war Jakub Hrstka mit fünf Treffern. Die Biber klettern damit in der Tabelle auf den 15. Rang und haben nun drei Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz.