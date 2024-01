Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC gegen "mutige" Eilenburger im Nachholspiel Stand: 31.01.2024 09:49 Uhr

Mit dem Start ins neue Fußballjahr kann der Chemnitzer FC bislang zufrieden sein. Doch die neuerlangte Euphorie nützt nichts, wenn sich der FC Eilenburg am Mittwoch im Nachholspiel als Stolperstein entpuppt.

Der Chemnitzer FC ist dank des überzeugenden 2:0 gegen Hansa Rostock II am vergangenen Freitag äußerst positiv ins neue Fußballjahr gestartet. Doch Beine hochlegen und genießen, ist nicht beim CFC. Durch die Englische Woche geht es Schlag auf Schlag. Schon am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) im Nachholspiel wartet mit dem FC Eilenburg der nächste Gegner auf die Truppe von Christian Tiffert. Und der Tabellen-16. wird nicht auf die leichte Schulter genommen.

Chemnitz geht als Favorit ins Spiel

"Wenn man alle Spiele bewertet, ist es eine Mannschaft, die angekommen ist in der Liga und die mithalten kann. Die Spiele waren immer sehr knapp, selbst wenn sie verloren haben. Es ist eine gefährliche Mannschaft, die mutig auftritt", schätzt Tiffert den kommenden Gegner ein. Gegen seinen CFC hofft der Coach natürlich, dass es nicht unbedingt knapp wird. Die Favoritenrolle liegt klar auf Seiten der momentan auf Rang elf platzierten Himmelblauen.

Wer beginnt, wer kommt von der Bank?

Positiv stimmt den Coach, dass er seit der Winterpause wieder mehr Optionen im Kader hat. Es gebe zwar krankheitsbedingt ein paar Sorgen, dennoch habe Tiffert "die Qual der Wahl", was die Mannschaft für das Spiel am Mittwoch angeht. Eine möglicherweise entscheidende Frage für den Trainer: "Wer sind die richtigen Leute, um Spiele auch von der Bank zu beeinflussen?"

Luc Elsner wird nicht für den Chemnitzer FC auflaufen. (Archiv)

Transfer von Luc Elsner abgehakt

Keine Option für die Bank wird Luc Elsner sein. Der Stürmer von Erzgebirge Aue wurde als potenzieller Leih-Neuzugang für den Angriff gehandelt, doch diesem Transfer schob Tiffert jetzt einen Riegel vor. "Luc Elsner ist abgehakt. Punkt", so der Coach auf der Pressekonferenz zum Spiel.

FC Eilenburg will mehr offensiven Drive entwickeln

Der FC Eilenburg hofft hingegen am Mittwoch auf die Rückkehr des angeschlagenen Mittelfeldspielers Michael Schlicht. Beim 0:1 zum Jahresauftakt in Babelsberg gab es keine neuen Verletzten. Kapitän und Torwart Andreas Naumann wurde in der Filmstadt von Neuzugang Luca Bendel ersetzt. Der einstige dritte Keeper des Halleschen FC machte seine Sache ordentlich. Mit der eigenen Defensive war der FCE ohnehin zufrieden. Nur Chancenverwertung und Umschaltspiel sollen in Chemnitz besser werden.

Für FCE-Coach Sascha Prüfer ist das CFC-Spiel auch die Generalprobe für die Partie gegen Lok am Samstag. (Archiv)

Am Sonnabend warten Lok und Spitzenreiter GFC

Die jüngsten vier Duelle entschied der CFC für sich, darunter auch das Sachsenpokal-Finale 2020. Für die Eilenburger ist es die Generalprobe vor dem Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Lok Leipzig am Sonnabend (13:00 Uhr). Die Elf von Christian Tiffert muss dann bei Spitzenreiter Greifswalder FC ran.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Chemnitz : Wunsch - Erlbeck, Zickert, Eppendorfer - Berger, Stagge, T. Müller, Lihsek - Damer, Bozic, Mensah

: Wunsch - Erlbeck, Zickert, Eppendorfer - Berger, Stagge, T. Müller, Lihsek - Damer, Bozic, Mensah Eilenburg: Bendel - Vogel, Seidel, Zaruba, Rühlemann - Kretzer, Rücker, Baumann - Bunge, Bibaku, Luis

