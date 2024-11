Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC baut Siegesserie gegen Eilenburg aus Stand: 24.11.2024 15:23 Uhr

Der Chemnitzer FC hat in der Regionalliga den dritten Sieg in Folge eingefahren. Im Heimspiel gegen den FC Eilenburg setzten sich die Himmelblauen knapp aber verdient mit 1:0 durch.

Eshele mit Köpfchen

Eilenburg begann engagiert und versteckte sich nicht. Die erste Torannäherung verbuchten dann auch die Gäste durch Moritz Kretzer (4.), der CFC-Keeper Daniel Adamczyk mit einem Schuss aus der zweiten Reihe prüfte. Mit zunehmender Spieldauer wurde Chemnitz immer stärker und dominierte das Geschehen. In der 27. Minute wurden die Bemühungen belohnt, als Ephraim Eshele nach einer Flanke von Leon Damer einen Kopfball von der Fünfmeterlinie zur verdienten Führung in die Maschen setzte.

Der Chemnitzer Ephraim Eshele reist den Arm nach seinem Treffer zum 1:0 hoch

Eilenburg verpasst Ausgleich vor der Pause

Im Anschluss verflachte die Partie. Erst kurz vor der Halbzeit wurde es wieder gefährlich – allerdings im Strafraum der Chemnitzer. So köpfte Benjamin Luis (45.) den Ball nach einer Ecke nur knapp neben den linken Pfosten. In der Nachspielzeit hatte der CFC großes Glück, als Lennert Möbius den Ball im Strafraum auf Jonas Marx ablegte, doch dessen Schuss aus fünf Metern über die Latte zischte.

Adamczyk rettet Führung - Edelmann glänzt mehrfach

Nach dem Wechsel gehörten den Gästen erneut die Anfangsminuten. In der 52. Minute lag der Ausgleich durch Sören Acker in der Luft, der nach einer Ecke aus fünf Metern mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Adamczyk scheiterte. Dennoch steckte Eilenburg nicht auf, blieb aber im letzten Drittel ohne Durchschlagskraft.



Der CFC hatte dagegen in der 76. Minute die Chance zum zweiten Treffer, als ein Heber von Anton Rücker gerade noch von Niclas Ben Edelmann pariert wurde. Zwei Minuten später stand der FCE-Keeper erneut im Blickpunkt, als er nach einem Kopfball von Felix Müller mit einer weiteren Rettungstat glänzte. Eine weitere Top-Chance vergab in der 81. Minute Artur Mergel, dessen Schuss vom Innenpfosten zurückprallte. Obwohl Eilenburg in der Schlussphase nochmals alles nach vorn warf, blieb es am Ende beim knappen aber verdienten Heimsieg der Himmelblauen.

Stimmen zum Spiel

SpiO