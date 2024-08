Fußball | Regionalliga Chemnitz, Zwickau und Meuselwitz wollen Wiedergutmachung Stand: 30.08.2024 07:52 Uhr

Krisenduell am Freitag: Schlusslicht ZFC Meuselwitz erwartet den Chemnitzer FC. Auch der FSV Zwickau will zurück in die Siegspur. Am Samstag steht dann das Topspiel zwischen Chemie Leipzig und dem Greifswalder FC an.

Der sechste Spieltag der Regionalliga startete bereits am Donnerstag mit einem Ausrufezeichen von Lok Leipzig. Die Probstheidaer setzten mit dem 6:0 bei Hertha II ein dickes Ausrufezeichen. Am Freitagabend (30. August, 19:00 Uhr, live im Ticker) kommt es auf der Glaserkuppe zu einem echten Kellerduell. Schlusslicht ZFC Meuselwitz empfängt den Chemnitzer FC, der zuletzt auch drei Spiele verloren hat. Was beide Teams eint, sind personelle Probleme. Der ZFC bangt noch um den Einsatz der angeschlagenen René Eckardt (Wade) und Florian Hansch (Oberschenkel), hat aber mit Hendrik Wurr immerhin einen neuen Abwehrmann verpflichten können. Die Chemnitzer haben gleich fünf Stammspieler nicht zur Verfügung. "Es ist das zweite Mal, dass in so einer frühen Phase wichtige Spieler ausfallen", erklärte Trainer Christian Tiffert. Immerhin konnte mit Louis Malina ein Mittelstürmer geholt werden. Klar ist: verlieren ist eigentlich auf beiden Seiten verboten

FSV Zwickau setzt auf "unsere Tugenden"

Der FSV Zwickau erwartet ebenfalls am Freitag die VSG Altglienicke. Nach der wenig erfreulichen Partie in Erfurt soll ein Heimsieg her. "Der Fokus liegt auf der ersten Halbzeit, das haben wir in Erfurt nicht so hinbekommen", erklärte Trainer Rico Schmitt mit Blick auf die vier Gegentore zuletzt. Neue Spieler werden nicht mehr verpflichtet, so Schmitt angesichts der 22 Feldspieler unter Vertrag. Von denen wolle man auch keinen abgeben. Fehlen wird gegen die wieder einmal ambitionierten, aber schwach gestarteten Berliner Yannic Vogt. Die anderen angeschlagenen Spieler sind wieder im Training. "Jetzt gilt es, wir brauchen die Lockerheit."

Die Hintermannschaft der Zwickauer muss von der ersten Minute an hellwach sein.

Samstag: Topduell Chemie Leipzig - Greifswalder FC

Stimmungsvoll wird es sicher wieder im Alfred-Kunze-Sportpark zugehen. Die BSG Chemie Leipzig erwartet am Samstagnachmittag (31. August, 14:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Ticker) das Toptem aus Greifswald. Die Gäste haben sich nach mäßigem Saisonstart mit zwei Siegen zuletzt oben mit festgesetzt. Und der GFC hat weiterhin Ausfälle zu beklagen. Mike Eglseder, Guido Kocer und Lukas Lämmel sind noch nicht wieder einsatzfähig. Elias Kratzer ist nach seiner Ampelkarte gegen Meuselwitz gesperrt. Die BSG hatte einen Super-Start hingelegt, musste letztes Wochenende aber bei Aufsteiger Hertha Zehlendorf die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Sonntag: HFC erwartet unbequeme Eilenburger - VFC Plauen in Babelsberg

Am Sonntag (01. September, 13:00 Uhr) will der Hallesche FC mit einem Sieg auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze bleiben. Obwohl man noch ungeschlagen ist, sieht die Bilanz mit neun Punkten ausbaufähig aus. Zumal der Auftritt beim glücklichen 1:1 bei Lok Leipzig nicht wirklich überzeugend war. Gegner FC Eilenburg hat zuletzt gegen Luckenwalde und Viktoria Berlin vier Zähler geholt, kein Gegentor kassiert und liegt damit im Plan. Der VFC Plauen muss nach zuletzt zwei bitteren Niederlagen gegen Zwickau und Jena beim SV Babelsberg antreten. Die Vogtländer haben nach dem deutlichen 1:4 gegen die Saalestädter deutliche Worte von Trainer Karsten Oswald kassiert und noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: mit Sebastian Saftig kommt ein frischer Verteidiger nach Plauen. Die Gastgeber aus Potsdam haben gegen den CFC das erste Erfolgserlebnis der Saison eingefahren und können sich wie so oft auf Goalgetter Daniel Frahn verlassen. Der Routinier hat trotz einer Meniskusverletzung in vier Partien bereits viermal genetzt.

SpiO