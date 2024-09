Fußball | Regionalliga Chemnitz will Talfahrt beim BFC stoppen – Jena bittet Lok zum Topspiel Stand: 14.09.2024 09:00 Uhr

Das Wochenende hält in der Regionalliga höchst brisante Partien parat. SPORT IM OSTEN ist mit den Kameras vor Ort und überträgt die Partie des Chemnitzer FC beim BFC und das Topspiel zwischen Jena und Lok live.

Zum Ende der Englischen Woche gilt es für die Nordost-Regionalligisten, noch einmal höchste Konzentration an den Tag zu legen. Nach den Landespokalaufgaben und den anschließenden Punktspielen Mitte der Woche steht nun der 8. Spieltag auf dem Programm. SPORT IM OSTEN baut bei zwei brisanten Duellen die Kameras auf und überträgt die Begegnungen im TV und Livestream.

Stoppt CFC die Niederlagenserie?

Los geht’s am Sonnabend (14. September) in der Hauptstadt, wo der Chemnitzer FC ab 16 Uhr im Sportforum beim BFC Dynamo zu Gast ist. Die Mannschaft des neuen CFC-Trainers Benjamin Duda weiß, welche Stunde geschlagen hat. Fünf der letzten Punktspiele gingen verloren, zum Einstand von Duda am Dienstag (10. September) fingen sich die Himmelblauen im heimischen Stadion an der Gellertstraße eine 0:1-Niederlage gegen die BSG Chemie Leipzig ein. In der Pressekonferenz vor dem BFC-Spiel blickte Chemnitz-Coach Duda noch einmal auf die Begegnung gegen Chemie zurück und fand, dass trotz der Pleite schon "etwas Sand aus dem Getriebe genommen" wurde. "Die letzten Sandkörner, die da drinstecken, sollen gemeinsam rausgenommen werden", so der 36-Jährige der Zukunft zugewandt.

"In dieser Liga musst du immer am absoluten Maximum spielen", fuhr Duda fort und blickte auf die Partie beim BFC. "Ich freue mich sehr auf dieses sehr interessante ostdeutsche Traditionsduell. Es ist eine gute Mannschaft, die viel über die Flügel kommt. Trotz der Qualität des Gegners werden wir uns einen Plan zurechtlegen, wie wir dort erfolgreich sein können. Das ist die klare Zielsetzung." Das wird schwer genug, denn die Weinrot-Weißen sind gut drauf. Nach dem Aus von BFC-Coach Andreas Heraf wurde die Mannschaft zuletzt von Co-Trainer Nils Weiler betreut und schnappte sich in Greifswald dank eines 2:1 drei Punkte.

Eshele wieder im Kader

In Berlin muss Duda neben den Langzeitverletzten Tom Baumgart, Dejan Bozic und Jan Koch auch auf Kapitän Tobias Müller verzichten, der noch zwei Spiele gesperrt ist. Dafür wird wohl Ephraim Eshele wieder im Kader stehen, der Mittelstürmer stieg bereits ins Mannschaftstraining ein.

ZFC vs. RWE: Thüringenderby auf der Glaserkuppe

Höchst interessant wird es am Sonnabend auch auf der Glaserkuppe. Dort empfängt 13 Uhr der ZFC Meuselwitz den FC Rot-Weiß Erfurt zum Thüringenderby. Die Meuselwitzer haben einen kleinen Lauf und feierten zuletzt zwei Punktspielerfolge am Stück. Nach dem 1:0-Sieg über Chemnitz folgte ein 3:2-Auswärtserfolg beim VFC Plauen. Mit nunmehr acht Punkten liegt die Mannschaft von Georg-Martin Leopold auf Rang der zwölf der Tabelle und rangiert damit einen Platz vor den Erfurtern, die sieben Zähler auf dem Konto haben.

Bei den Erfurtern unter der Leitung von Fabian Gerber steckte der Stachel tief, als man beim Erzgegner FC Carl Zeiss Jena mit 1:5 unter die Räder kam. Zumindest im Landespokal hatte RWE den Schock verdaut und gewann in Rothenstein mit 13:0. Der höchste Pflichtspielsieg der RWE-Geschichte. Ob damit das Vertrauen in die eigenen Stärken zurück ist, wird sich in Meuselwitz zeigen. Ein weiteres Spiel am Sonnabend findet zwischen dem SV Babelsberg 03 und der VSG Altglienicke statt, die jüngst gegen Spitzenreiter Jena gewann.

Stellt auch Lok Spitzenreiter Jena ein Bein?

Am Sonntag (15. September) spitzt sich die Lage zu – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ab 13:15 Uhr treffen im Ernst-Abbe-Sportfeld Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena und der ärgste Verfolger 1. FC Lok Leipzig aufeinander. Ein Pünktchen trennen beide Mannschaften, mit einem Dreier wären die Probstheidaer vorbei und würden den Platz an der Sonne erklimmen. Ob das gelingt, erfahren die Fußball-Freunde live im TV und Stream.

Bürger: "Wir können und müssen unsere Lehren draus ziehen"

Sechs Spiele in Folge war die Jenaer Mannschaft von Trainer Henning Bürger nicht zu stoppen und thronte mit 18 Punkten und einem 15-Tore-Plus unangefochten an der Spitze. Umso überraschender kam dann der erste Stolperer am Mittwoch (11. September), als die Thüringer mit 2:4 bei der VSG Altglienicke verloren. "Es wird uns nicht umhauen, aber wir können und müssen unsere Lehren draus ziehen", sagte Bürger nach der Partie. Wie weit der Lerneffekt greift, wird sich gegen die Schützlinge von Lok-Trainer Jochen Seitz zeigen.



Dass die Probstheidaer Morgenluft wittern, ist nach dem bisherigen Saisonverlauf klar. Im Gegensatz zu den Zeiss-Kickern haben sie noch kein Spiel verloren. Zuletzt heimsten die Blau-Gelben einen Dreier gegen den FSV Zwickau ein. Zugegebenermaßen war beim 3:2 auch Glück dabei (siehe Handelfmeter in der Nachspielzeit), doch Glück muss man sich halt erarbeiten.

Dramatik letzte Saison im Ernst-Abbe-Sportfeld

Auf das letzte Aufeinandertreffen beider Teams im Ernst-Abbe-Sportfeld werden sich die Fanlager mit gemischten Gefühlen erinnern. Am 20. August 2023 gewann Lok in einer irren Partie mit 3:2. Der Siegtreffer gelang Djamal Ziane in der elften Minute der Nachspielzeit.

Chemie mit Ratifo und Horschig gegen VFC - FCE in Zwickau

Zwei weitere Spiele können dann am Sonntag im SpiO-Liveticker verfolgt werden, die jeweils 13 Uhr beginnen. In Leutzsch empfängt Chemie Leipzig den VFC Plauen, der jüngst gegen die Zipsendorfer mit 2:3 verlor und mit vier Punkten unter dem Strich steht. Eitel Sonnenschein herrscht dagegen bei den Grün-Weißen nach dem 1:0-Sieg in Chemnitz. Mit elf Zählern steht man auf dem achten Tabellenplatz mit Tendenz nach oben. Gegen den VFC dürfte auch wieder Stanley Ratifo mitmischen, der mosambikanische Natonalspieler ist von seinen Länderspieleinsätzen zurückgekehrt. Zudem hat Innenverteidiger Paul Horschig seine Rotsperre aus dem Luckenwalde-Spiel abgesessen und steht Trainer Miroslav Jagatic zur Verfügung.

Jubeln die Chemiker auch gegen Plauen?

Weiterhin kreuzen der FSV Zwickau und der FC Eilenburg die Klingen. Wie bereits erwähnt verlor der FSV unglücklich in Probstheida, der FCE ging zuletzt gegen die Hertha-Bubis mit 1:3 als Verlierer vom Feld.

jmd