Fußball | Sachsenpokal Chemnitz im Viertelfinale erneut gegen Aue - Chemie empfängt Lok zum Ortsderby Stand: 17.11.2024 15:52 Uhr

Topfavorit Erzgebirge Aue gastiert im Viertelfinale des Sachsenpokals erneut bei Rekordpokalsieger Chemnitzer FC. In Leipzig kommt es zudem zum nächsten Ortsderby zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lok.

Bei diesen Paarungen schlagen die Herzen der Fußballfans höher: Erzgebirge Aue reist im Viertelfinale des Sachsenpokals zum Chemnitzer FC. Das ergab die Auslosung am Sonntag (17. November) im Anschluss an das Achtelfinale zwischen dem SV Tapfer Leipzig und Aue, das der Drittligist ohne Mühe mit 7:0 gewonnen hatte. Der CFC hatte sich bereits am Freitag gegen den Dresdner SC mit 3:0 durchgesetzt.

Das letzte Pflichtspiel beider Teams dürften vor allem die "Himmelblauen" in guter Erinnerung haben. Im März 2023 trafen beide Teams ebenfalls im Viertelfinale des Landespokals aufeinander - Chemnitz gewann überraschend deutlich mit 3:0. "Wir haben mit Sicherheit eine große Rechnung offen", meinte Aues Sportchef Matthias Heidrich nach der Auslosung. "Wir wollen den Pokal gewinnen. Auch unsere Fans wollen die Schmach von damals ausgewetzt wissen."

Chemie empfängt Lok zum Derby

Doch damit nicht genug: In der Runde der letzten acht kommt es in Leipzig zu einer weiteren brisanten Begegnung, wenn die BSG Chemie Leipzig den 1. FC Lok zum 113. Ortsderby empfängt. Regionalliga-Spitzenreiter Lok hatte sich im Pokal am Samstag mit 3:1 gegen Budissa Bautzen durchgesetzt, Chemie gewann am Sonntag mit 2:0 beim VfB Auerbach. Zuletzt standen sich beide Teams Anfang Oktober in der Liga gegenüber, als Lok einen souveränen 2:0-Sieg einfuhr. Auch das letzte Pokalduell entschieden die Blau-Gelben im September 2022 im Elfmeterschießen für sich.

Im März gibt es für Chemie Leipzigs Florian Kirstein (r.) und Lok Leipzigs Ryan Adigo das nächste Wiedersehen im Pokal.

Landesligist VfB Empor Glauchau, der mit dem Sieg im Achtelfinale gegen Regionalligist FSV Zwickau für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte, trifft auf Ligakonkurrent Dresden Laubegast. Oberligist FC Grimma spielt gegen den SV Lipsia Eutritzsch aus der Landesklasse oder Landesligist FSV Motor Marienberg. Die letzte ausstehende Partie im Achtelfinale wird am kommenden Mittwoch (20. November) ausgetragen.

Das Viertelfinale im Überblick

VfB Empor Glauchau - Dresden Laubegast

BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lok Leipzig

Chemnitzer FC - Erzgebirge Aue

SV Lipsia Eutritzsch/FSV Motor Marienberg - FC Grimma

Das Viertelfinale ist für das Wochenende 22./23. März 2025 terminiert. Das Endspiel steigt im Rahmen des bundesweiten "Finaltags der Amateure" am 24. Mai. Titelverteidiger Dynamo Dresden musste bereits in der 3. Runde gegen den Chemnitzer FC die Segel streichen.

SpiO