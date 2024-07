Fußball | Bundesliga (F) Carl Zeiss Jena verpflichtet Abwehrkante Mummert Stand: 18.07.2024 13:00 Uhr

Die Frauen vom FC Carl Zeiss haben sich für die kommende Saison in der Defensive verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtete eine Abwehrspielerin, die zuletzt in Island kickte.

Die Frauen des FCC sind zurück in der Bundesliga.

Gwen Mummert wechselt zur neuen Saison zum Bundesliga-Aufsteiger an die Kernberge. Das gab der Verein am Dienstag (16. Juli) bekannt. Gebürtig in Bernau bei Berlin, stand Mummert zuletzt bei UMF Tindastóll in Island unter Vertrag. Die Verteidigerin kam dabei auf 13 Einsätze. Zuvor war die 25-Jährige an der Mississippi State University im College-Fußball aktiv.

twe