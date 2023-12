Handball | Bundesliga BSV Sachsen Zwickau verlängert langfristig mit Trainer Norman Rentsch Stand: 30.12.2023 11:01 Uhr

Seit seinem Amtsantritt vor fast fünf Jahren hat Norman Rentsch die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau von einem Zweitliga-Abstiegskandidaten zu einem Erstliga-Team geformt. Nun wurde der Vertrag mit dem Erfolgscoach langfristig verlängert.

Der BSV Sachsen Zwickau hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Norman Rentsch vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Das teilte der Handball-Bundesligist am Freitag (29.12.2023) mit.

Wirklich überraschend kommt die Personalie nicht: Rentsch leitet bereits seit Januar 2019 die sportlichen Geschicke bei den Westsachsen und führte den Verein vom Abstiegskampf der 2. Bundesliga bis ins Oberhaus. Dort hielt der BSV trotz geringer finanzieller Mittel in den letzten beiden Jahren die Klasse - auch, wenn es dafür jeweils zwei packende Relegationsduelle gegen Göppingen benötigte.

BSV mit Rückenwind in den Jahresabschluss

Auch in der laufenden Saison kämpfen die Zwickauerinnen um den Klassenerhalt. Vor dem das Jahr abschließende Heimspiel gegen Renschs Ex-Verein Borussia Dortmund am Samstag (18 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) liegt der BSV mit 6:12 Punkten knapp vor der Abstiegszone. Zuletzt gab es einen immens wichtigen Sieg im Ostduell gegen Halle-Neustadt zu feiern.

Entwicklung "noch nicht am Ende"

Rentschs Arbeit hatte offenbar auch andere Vereine auf den Plan gerufen. Der 44-Jährige macht aus seinen Zukunftsplänen aber keinen Hehl. "Wir sind hier in Zwickau noch absolut nicht am Ende mit unserer Entwicklung. In den vergangenen Jahren ist sportlich und wirtschaftlich einiges im Verein passiert und wir wollen uns perspektivisch weiter nach oben arbeiten", so Rentsch.

Wir haben in den vergangenen Jahren mit unseren finanziellen Mitteln das Maximale herausgeholt und eine tolle sportliche Entwicklung genommen. Sylvia Wössner | Präsidenten BSV Sachsen Zwickau

Für Rentsch ist es die zweite Amtszeit in Zwickau, wo er bereits von 2011 bis 2014 an der Seitenlinie stand. Nach seinem Wechsel vom HC Leipzig und der dortigen Insolvenz zog es ihn weiter nach Dortmund. 2019 folgte dann die Rückkehr zum BSV. Präsidentin Sylvia Wössner unterstrich: "Wir haben in den vergangenen Jahren mit unseren finanziellen Mitteln das Maximale herausgeholt und eine tolle sportliche Entwicklung genommen. Diesen Weg wollen wir weitergehen und langfristig mit Norman zusammenarbeiten."

BSV-Trainer Norman Rentsch in seinem Element: Gestikulierend an der Seitenlinie.

