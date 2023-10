Volleyball | Bundesliga Bitterfeld-Wolfen gewinnt auch zweites Spiel nach Aufstieg gegen Freiburg Stand: 31.10.2023 20:47 Uhr

Die erste Partie in der Bundesliga war eine Nervenschlacht. Gegen Mitaufsteiger Freiburg hat der VC Bitterfeld bei der Heimspielpremiere kurzen Prozess gemacht.

Groß ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel in der Bundesliga für den VC Bitterfeld-Wolfen gewesen. Und die Fans sind nicht enttäuscht wurden. Mit 3:0 (25:22, 25:18, 25:22) hat Bitterfeld-Wolfen den FT Freiburg geschlagen.

VC Bitterfeld zeigt wieder Moral

Nach dem Comeback in Dachau zeigte der VC erneut Mentalität. Die Gäste aus Freiburg hatten den besseren Beginn, führten im ersten Satz mit drei Punkten. Doch Bitterfeld legte einen 5:0-Lauf hin und ging mit 12:10 in Führung. Doch das Team von Lodi Alessandro konnte sich nicht absetzen, der Durchgang blieb lange spannend, ging am Ende aber mit 25:22 an die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt.

Auch im zweiten Satz ging den Gästen gegen Ende die Puste aus. Nach dem es mit 16:16 ausgeglichen stand, zog Bitterfeld an, legte einen 5:0-Lauf hin und ging dank eines 25:18 mit 2:0 in Führung. Im dritten Satz drohte die Partie zu kippen, der VC ging mit 0:3 in Rückstand. Doch auch davon erholten sich "BiWo" und nutzte den ersten von drei Satzbällen zum Sieg. Die meisten Punkte (13) verwandelte Marco Frohberg.