Fußball | 2. Bundesliga Belal Halbouni verlässt den 1. FC Magdeburg Stand: 05.02.2024 18:26 Uhr

Im Sommer 2022 hatte sich Belal Halbouni dem 1. FC Magdeburg angeschlossen, um den Konkurrenzkampf in der Abwehr anzuheizen. Für die Profis stand er allerdings nie auf dem Platz. Nun trennen sich die Wege.

Belal Halbouni wird den 1. FC Magdeburg verlassen. Das teilte der Zweitligist am Montag (05.02.2024) mit. Der 24-jährige Verteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum kanadischen Club Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer.

Schwere Verletzung wirft Halbouni zurück

Halbouni war im Sommer 2022 von Werder Bremen II nach Magdeburg gekommen, absolvierte nach einem Kreuzbandriss aber kein einziges Pflichtspiel für die Profis. So kam der gebürtige Kanadier vor allem in der zweiten Mannschaft des FCM zum Einsatz. Sein letztes von insgesamt acht Spielen in der Oberliga datiert allerdings vom 12. August vergangenen Jahres. In der Folge hatte Halbouni mit Knieproblemen zu kämpfen und stand nicht mehr auf dem Rasen.

"Aufgrund seiner schweren Kreuzbandverletzung kam Belal bei uns nicht wie erhofft in die Konkurrenzsituation der Innenverteidigung", bedauerte Magdeburgs Sportchef Otmar Schork die Trennung. "Er bekommt nun die Chance, in seinem Heimatland Kanada mit dem Verein Vancouver eine neue Herausforderung anzugehen."

red/pm