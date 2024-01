Fußball Ballack zu Beckenbauer-Tod: "Eine Ikone, ein deutscher Held" Stand: 09.01.2024 14:25 Uhr

Die Welt verabschiedet sich von Franz Beckenbauer. Auch Michael Ballack trauert um den im Alter von 78 Jahren verstorbenen Weltmeister: "Ein ganz feiner Mensch", sagte Ballack bei "Sport im Osten".

Die Fußballwelt nimmt Abschied von Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Zahlreiche Persönlichkeiten und Klubs aus Deutschlande und der ganzen Welt haben sich vom "Kaiser" verabschiedet, dessen Tod am Montag (08.01.2023) bekannt wurde.

Michael Ballack, früherer Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, äußerte sich bei "Sport im Osten" mit folgenden Worten: "Eine der größten Persönlichkeiten unserer Zeit ist von uns gegangen, eine Ikone, ein deutscher Held", sagte der 47-jährige Chemnitzer: "Ein Vorbild und ganz feiner Mensch, einer der den Fußball wie kaum ein anderer geprägt und geliebt hat. Er hat die Position des Liberos revolutioniert. Er wird unvergessen bleiben."

Ballack und Beckenbauer beim FC Bayern

Ballack spielte zwischen 2002 und 2006 beim FC Bayern München – in dieser Zeit war Beckenbauer Präsident des Fußball-Rekordmeisters. Ballack, der in seiner Chemnitzer Zeit und in Anlehnung an Beckenbauer den Spitznamen "kleiner Kaiser" erhielt, absolvierte bei den Bayern 107 Spiele und holte mit den Münchnern drei "Doubles" aus deutschem Meistertitel und DFB-Pokalsieg. Ganz ungetrübt war das Verhältnis zwischen Ballack und Beckenbauer aber nicht, der Präsident kritisierte seinen Spielführer immer wieder in der Öffentlichkeit.

Nach Bekanntwerden des Todes von Beckenbauer am Montag postete Ballack auf Instagram ein Bild der beiden und schrieb: "Danke Franz! Ruhe in Frieden".

Neben Ballack nahmen auch zahlreiche weitere Weggefährten des am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorbenen zweifachen Weltmeisters Abschied, darunter Torhüterlegende Sepp Maier, Berti Vogts, Karl-Heinz Rummenigge oder der frühere Sportreporter Waldemar Hartmann.

Mitteldeutsche Profiklubs ehren Beckenbauer

Auch die mitteldeutschen Fußball-Profiklubs äußerten sich mit respektvollen Worten zu Beckenbauer. Bundesligist RB Leipzig schrieb auf "X": "Wir trauern um Franz Beckenbauer. Die Fußballwelt verliert mit ihm einen ihrer größten Spieler und Persönlichkeiten." Zweitligist 1. FC Magdeburg schrieb auf "Instagram": "Die FCM-Familie trauert gemeinsam mit Fußball-Deutschland um Franz Beckenbauer."

HFC gedenkt mit Beckenbauer-Bransch-Foto

Drittligist Dynamo Dresden schrieb auf "X": "Eine Lichtgestalt des deutschen Fußballs ist von uns gegangen." Erzgebirge Aue schrieb: "Ruhe in Frieden, Kaiser Franz!" Der Hallesche FC postete auf "X" ein Foto von Beckenbauer mit HFC-Legende Bernd Bransch vom 1974er WM-Duell zwischen BRD und DDR und schrieb: "Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied von einer herausragenden Persönlichkeit des deutschen Fußballs." Bransch war in dem einzigen deutsch-deutschen Länderspiel-Duell Kapitän der DDR-Auswahl. Der 72-fache DDR-Nationalspieler war bereits im Jahr 2022 im Alter von 77 Jahren gestorben.

