Fußball | DFB-Pokal Frauen Aus im Achtelfinale: FC Carl Zeiss Jena unterliegt in Hamburg Stand: 24.11.2024 14:20 Uhr

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena sind im DFB-Pokal ausgeschieden. Bei Zweitligist Hamburger SV mussten sich die Thüringerinnen in einem packenden Spiel geschlagen geben.

Die Pokalreise des FC Carl Zeiss Jena ist zu Ende. Der Frauen-Bundesligist musste sich beim ambitionierten Zweitligisten Hamburger SV mit 2:4 geschlagen geben. Die Hamburgerinnen zogen durch den verdienten Erfolg ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

Kurioser Ausgleichstreffer für Jena

Dabei kam Jena eigentlich ganz gut in die Partie, hatte in der Anfangsviertelstunde eine ordentliche Doppelchance. Doch die Gastgeberinnen, die insgesamt deutlich zielstrebiger wirkten, jubelten nach 25 Minuten. Nach einer Ecke köpfte Pauline Machtens ein. Danach blieb die Partie offen, Chancen gab es auf beiden Seiten und in der 32. Minute einen kuriosen Ausgleichstreffer. Torfrau Inga Schuldt ließ einen harmlosen Rückpass unter dem Fuß durchrutschen. Mit dem Remis ging es in die Kabinen.

Annaleen Böhler (Hamburger SV/li.) und Anna Margraf (FC Carl Zeiss Jena) im Zweikampf

HSV-Frauen wacher und entschlossener

Und Hamburg kam wacher in die zweite Halbzeit und legt nach 51 Minuten wieder vor. Jobina Lahr setzte sich energisch auf halblinks durch und vollendete aus elf Metern ins rechte untere Eck zum 2:1. Jetzt blieben die Hamburgerinnen dran und nutzten eine Nachlässigkeit in der Jenaer Abwehr zum dritten Tor. Dana Marquardt nahm Anja Heuschkel im FC-Strafraum den Ball ab und traf eiskalt ins rechte Eck. Doch Jena gab nicht auf und durfte nach 66 Minuten noch einmal hoffen. Noemi Gentile traf nach einem Rückpass aus 13 Metern flach zum 3:2. Der Bundesligist versuchte Druck aufzubauen, kam aber zu keiner richtig klaren Chance. Anders der HSV, der in der 88. Minute durch Machtens endgültig den Deckel drauf machte.

SpiO