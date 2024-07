Fußball | Testspiele Aue wieder in der Spur - Auch Lok Leipzig feiert Sieg Stand: 12.07.2024 19:00 Uhr

Nach der überraschenden Klatsche im Testspiel gegen Meuselwitz hat Erzgebirge Aue wieder in die Spur gefunden. Im Duell gegen Regionalliga-Aufsteiger VFC Plauen setzte sich der Drittligist am Ende klar durch. Auch der 1. FC Lok Leipzig testete erfolgreich.

Erzgebirge Aue hat die herbe Niederlage beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz in der Saisonvorbereitung gut verdaut. Drei Tage nach der 0:4-Pleite gewannen die Veilchen beim Regionalligisten VFC Plauen mit 4:0 (3:0). Im Plauener Vogtlandstadion erzielte Kilian Jakob mit einem Doppelpack in der 19. und 21. Minute die frühe Führung. Marcel Bär (42.) erhöhte kurz vor der Pause zum 3:0-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte sorgte Boris Tashchy für den Endstand (64.).

Aue empfängt Dortmund

Am kommenden Mittwoch um 18 Uhr wartet eine schwerere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev. Der Bundesligist Borussia Dortmund kommt für ein Testspiel ins Erzgebirge. Danach steht ein weiterer Test gegen den FC Carl Zeiss Jena an, bevor am 3. August die Drittliga-Saison 2024/2025 startet.

Lok schlägt HSV-Bubis

Auch der 1. FC Lok Leipzig hat am Freitag erfolgreich getestet. Die Probstheidaer setzten sich in Sternberg mit 2:0 gegen die Reserve vom Hamburger SV durch.

Vor 200 Zuschauern zeigte der Regionalligist eine engagierte erste Halbzeit, in der Neuzugang Stefan Maderer einen Kopfball an den Pfosten setzte. Nach der Pause erzielte Probespieler Luc Elsner nach Vorlage von Linus Zimmer das 1:0 für die Sachsen, ehe Theo Ogbidi nach einer schönen Einzelaktion mit dem Schlusspfiff den 2:0-Endstand markierte.

SpiO