Fußball | Testspiele Aue und Chemnitz mit Torfestivals - Erfurt erkämpft Remis Stand: 02.07.2023 20:02 Uhr

20 Tore in einem Spiel erinnern normalerweise eher an Handball! Am Sonntag traf Drittligist Erzgebirge Aue gegen einen Kreisklassevertreter alle 270 Sekunden. Auch Chemnitz zeigte sich trefffreudig. RWE musste kämpfen.

Nach dem 10:1-Sieg am Samstag beim BC Erlbach 1919 e.V. präsentierte sich Erzgebirge Aue im zweiten Testspiel der jungen Saison noch torhungriger. Neuntligist Fortschritt Lunzenau bekam am Sonntag (02.07.2023) aller 4,5 Minuten einen Gegentreffer eingeschenkt. Am Ende stand ein 20:0 zu Buche.

Schon zur Pause führten die "Veilchen" in der erwartet einseitigen Partie gegen den Verein aus der Mittelsachsenklasse mit 10:0. Marvin Stefaniak (5./15.), Niko Vukancic (23.), Tim Danhof (26.), Steffen Meuer (32./36./43.), Omar Sijaric (33./37.) und Joshua Schwirten (42.) sorgten für das Torfestival im Schmuckstück.

Seitz - der Mann der letzten Minuten

Zur Pause wechselte Trainer Pavel Dotchev komplett durch, einzig Youngster Franco Schädlich (kam aus der eigenen U19) blieb auf dem Feld. Das muntere Toreschießen ging weiter. Die 850 Fans, die es sich auf den alten Sitzschalen des Leipziger Zentralstadions gemütlich gemacht hatten, bekamen noch die Tore von Luc Elsner (61.), Anthony Barylla (64.), Marcel Bär (66.) und Mirnes Pepic (68./FE) sorgte. Der Schlussakt gehörte Sean Seitz, der innerhalb von zehn Minuten (80., 85., 87., 90.) einen Viererpack schnürte.

CFC auch in Wittgensdorf mit Treffsicherheit

Der Chemnitzer FC hat das zweite Schützenfest innerhalb von 24 Stunden gefeiert. Nach dem 11:0 am Samstag beim SV Blau-Weiß Deutschneudorf legte der Regionalligist ein 15:1 gegen den FC Wacker 90 Wittgensdorf nach.

Dabei zeigten sich die Schützlinge von Christian Tiffert besonders im ersten Durchgang torhungrig. Bereits nach 16 Minuten stand es durch Treffer von Kingsley Akindele, Stephan Mensah, Leon Ampadu, Tobias Müller und einem Eigentor 5:0 für den CFC. Bis zur 44. Minute gelangen sechs weitere Buden. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Wittgensdorfern zumindest der Ehrentreffer.

Tor für Chemnitz: Probespieler Leon Ampadu (2.v.l.) trifft zum 0:3

Im zweiten Durchgang dauerte es dann ein wenig bis Chemnitz das nächste Tor bejubeln durfte. Kingsley Alison Akindele sorgte nach 75 Minuten für das 12:1, in der folgenden Viertelstunde waren die Himmelblauen noch dreimal erfolgreich. Beste Torschützen des Tages waren Mensah und Ampadu mit drei Treffern.

RW Erfurt mit Remis gegen Würzburg

Rot-Weiß Erfurt hat sich fünf Tage nach dem Trainingsauftakt für die neue Saison im ersten Vorbereitungsspiel ein Unentschieden erkämpft. Die Thüringer hatten sich für den Auftakttest mit den Würzburger Kickers ein Team auf Augenhöhe gesucht. Der Zweite der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Bayern ging dabei vor rund 1.400 Zuschauern im Sportforum Johannesplatz durch Tore von Benjika Caciel (10.) und Fabian Wessig (35.) zunächst in Führung. Neuverpflichtung Maxime Langer konnte den Spielstand durch einen Doppelpack (62./85.) aber wieder egalisieren.

red