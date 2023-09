Fußball | 3. Liga Aue bangt vorm Derby-Hit in Dresden um zwei Leistungsträger Stand: 18.09.2023 11:42 Uhr

It’s Derbytime! Am Sonntag (live im MDR) geht es zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue um die Tabellenspitze in der 3. Liga. Die Vorfreude im Erzgebirge ist aber getrübt.

Erzgebirge Aue könnte eigentlich auf Wolke sieben schweben. Die „Veilchen“ sind nach zwei verkorksten Jahren zurück in der Erfolgsspur und in dieser Saison noch ungeschlagen. Besser ist nur Erzrivale Dynamo Dresden. Doch schon am Sonntag (19.30 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Stream in der Spio-App und bei sport-im-osten.de) könnte sich das Blatt wenden und Aue an Dresden vorbei auf den Spitzenplatz ziehen.

Schwirten und Barilla fraglich

Die Freude auf das Prestigeduell bekam zu Wochenbeginn einen Dämpfer. Aue droht der Ausfall von zwei Topspielern. Wie der Verein am Montag (18.09.2023) mitteilte, fallen Mittelfeldspieler Joshua Schwirten und Abwehrspieler Anthony Barilla "mit hoher Wahrscheinlichkeit aus"“.

Barylla war schon gegen Halle beim 3:1-Heimsieg aufgrund einer muskulären Verletzung im linken Oberschenkel nicht an Bord. Schwirten glänzte als Joker mit einem herrlichen Tor zum 2:1 und leitete damit auch die Wende im Spiel ein. Der Jubel über den Treffer und drei Punkte wurde von einer Verletzung jäh gestoppt. Schwirten schmerzt das rechte Sprunggelenk. Beide Spieler unterziehen sich nun einer MRT-Untersuchung, die Klarheit über die Diagnose bringen soll.

