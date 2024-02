Bob | WM Achterbahnfahrt endet mit WM-Bronze für Buckwitz Stand: 25.02.2024 11:58 Uhr

Erst in Führung, dann bei miesen Bedingungen raus aus den Medaillenrängen. Und am Ende durfte sich die Oberhoferin Lisa Buckwitz über WM-Bronze im Monobob freuen. Landsfrau Laura Nolte wurde überraschend Weltmeisterin.

Lisa Buckwitz aus Oberhof hat trotz Halbzeitführung ihren ersten WM-Titel verpasst, am Ende aber noch die Bronzemedaille gewonnen. Im dritten Lauf hatte die Europameisterin großes Pech mit Startnummer und den Bedingungen, freute sich umso mehr über die Medaille: "Ich kann es noch nicht richtig glauben, habe mit Platz vier gerechnet. Ich hatte Pech mit der Startnummer, aber so ist der Sport, das war unfair mit dem Wetter. Ich habe Gold verloren, aber noch eine Medaille gemacht. Ich bin trotzdem super happy", erklärte Buckwitz im "Ersten".

Freude über Bronze bei Lisa Buckwitz nach einem nervenaufreibenden Wetkampf

Laura Nolte unter Schmerzen zu Gold

Überraschend Weltmeisterin wurde Laura Nolte, die damit ihren Titel im Monobob auf ihrer Heim-Bahn in Winterberg erfolgreich verteidigte. Als Vierte in den zweiten Wettkampftag gestartet, düpierte die 25-Jährige am Sonntag in den abschließenden beiden Läufen die Konkurrenz. Dabei stand wegen Adduktorenbeschwerden sogar ein Aussteigen zur Disposition. "Ich hatte gestern Abend Gespräche, ob ich überhaupt starte. Gestern gab es dann zweieinhalb Stunden Behandlung, es hat gehalten. Ich war vor dem vierten Lauf sehr nervös." Silber ging in einem engen Rennen an die erfahrene US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor.

Laura Nolte verteidigt ihren WM-Titel.

Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete auf Rang zwölf, nachdem sie zum Auftakt "ein bisschen Pech mit Startnummer 26 von 26" hatte. Insgesamt war es ein verrücktes WM-Rennen, weil das Wetter sich im Hochsauerland in allen Varianten präsentierte, was die Kufenwahl nicht vereinfachte.

