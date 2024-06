Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg verpflichtet Abwehrspieler Hercher Stand: 14.06.2024 12:34 Uhr

Nächster Neuzugang beim 1. FC Magdeburg. Die Sachsen-Anhalter holen sich einen Defensivakteur von Ligakonkurrent Kaiserslautern.

Der 1. FC Magdeburg hat Philipp Hercher unter Vertrag genommen. Das teilte der Zweitligist am Freitag (14. Juni 2024) mit.

Der 28-jährige Außenverteidiger stand zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag, wo er in der Vorsaison in acht Partien im Bundesliga-Unterhaus und zwei im DFB-Pokal zum Einsatz kam. Insgesamt hat Hercher 39 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz gestanden. Hinzukommen über 130 Spiele in Liga drei.

Der gebürtige Rheinfeldener bringt etwas mit, was beim FCM stets hoch im Kurs steht: Tempo. "Mit Philipp bekommen wir einen schnellen, variabel einsetzbaren Spieler für die Außenbahnen", erklärte Cheftrainer Christian Titz.

SpiO/pm