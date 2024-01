Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg: Testspielniederlage, Frust, demolierter Mülleimer Stand: 09.01.2024 16:55 Uhr

Wie schon gegen Dynamo Dresden wurde 120 Minuten gespielt und wieder hatten die Magdeburger in der Schlussphase die besseren Chancen. Dennoch musste sich das Team von Trainer Christian Titz Sepsi OSK geschlagen geben.

Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im Rahmen seines Trainingslagers im türkischen Side ein Testspiel gegen den rumänischen Sepsi OSK mit 1:2 verloren. Dabei erwies sich der Gegner als echter Prüfstein, wobei die Magdeburger vor allem in der Schlussphase viele Chancen zu einem möglichen Ausgleich liegen ließen. Gespielt wurde 4x30 Minuten.

Mülleimer in Mitleidenschaft gezogen

Der Ärger über die Niederlage war so groß, dass Offensivmann Ahmet Arslan danach seine Wut an einem Mülleimer ausließ. Arslan auf den Spuren von Klinsmann und Zidane. Der eine hatte einst gegen eine Tonne, der andere bei der WM 2006 eine Tür im Leipziger Zentralstadion demoliert.

Ein demolierter Mülleimer nach der Testspiel-Pleite von Magdeburg gegen Sepsi.

Titz sauer über Chancenverwertung

FCM-Coach Christian Titz nahm den Ausbruch positiv: "Es spricht für ihn, dass er sich so ärgert, denn wir haben über die komplette Spielzeit das Spiel dominiert." Zweimal hätten sich zwei eigene Spieler beim Torabschluss, als man schon durch war, fast behindert. Froh war er aber, dass man bei dem strömendem Regen in der Region überhaupt antreten konnte: "Der Platz war in sehr gutem Zustand", so Titz.

Magdeburger Drangphase bleibt unbelohnt

Nach einer Viertelstunde führte Sepsi, als die Magdeburger Hintermannschaft bei einem Pass in die Spitzen nicht auf der Höhe war, Cosmin Matei allein durchlief und eiskalt vollendete. Nachdem Baris Atik nur den Pfosten traf, sorgte fiel der Ausgleich in der 51. Minute durch ein Eigentor der Rumänen, Herbert Bockhorn hatte zuvor einen scharfen Ball nach innen gebracht. Nach einem verunglückten Rückpass von Silas Gnaka stellte Krisztian Dobozi zehn Minuten später den Endstand her. Alexander Nollenberg und Leon Bell Bell vergaben gegen Ende der Partie die besten Chancen zum abermaligen Ausgleich.

Am Freitag trifft der Fußball-Zweitligist zu einem abschließenden Testspiel auf den ungarischen Club MTK Budapest.

