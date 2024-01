Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg löst Vertrag mit Piccini auf Stand: 29.01.2024 19:02 Uhr

Mit sofortiger Wirkung hat der 1. FC Magdeburg den Vertrag mit Abwehrspieler Cristiano Piccini aufgelöst. Dieser habe darum gebeten und verlässt nach anderthalb Jahren die Elbestadt.

Nach 30 Zweitligaspielen ist Schluss beim FCM. Piccinis Vertrag sei mit sofortiger Wirkung aufgelöst, gaben die Sachsen-Anhalter am Montagabend (29. Januar) bekannt. Im Winter 2022 wechselte der Italiener von Roter Stern Belgrad an die Elbe.

Schork: "Piccini wichtiger Anker"

Piccini, der sowohl in Italien als auch in Portugal und Spanien höherklassig spielte, bevor es über Belgrad nach Magdeburg ging, war ein wichtiger Garant für den Klassenerhalt in der zweiten Liga in der vergangenen Saison. Seit Anfang Dezember letztes Jahres machte er jedoch kein Spiel mehr für den FCM. Mit der Verpflichtung von Tobias Müller ist noch mehr Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition zum Kader dazu gekommen.

"Wir bedanken uns bei Cristiano, dass er sich mit seiner Vita damals zum Aufsteiger FCM bekannt hat. Für unsere Defensive war er ein wichtiger Anker und hat mit dazu beigetragen, unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Dem Wunsch, seinen Vertrag bei uns vorzeitig aufzulösen, haben wir entsprochen. Wir wünschen ihm bei seinem künftigen Verein alles Gute", ließ Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, auf der vereinseigenen Website mitteilen. Wohin es für Piccini geht ist derweil noch offen.

pm/red