Im Abstiegskampf der 2. Liga Wehen Wiesbaden rettet Remis im Keller-Duell beim 1. FC Kaiserslautern Stand: 20.04.2024 14:55 Uhr

Durchatmen beim SV Wehen Wiesbaden. Durch das Unentschieden beim 1. FC Kaiserslautern halten die Hessen die direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg auf Distanz. Möglich wurde dies durch ein Traumtor von Ivan Prtajin.

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga beim Tabellennachbarn einen wichtigen Punkt geholt. Die Hessen spielten am Samstagmittag beim 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:1). Nachdem Filip Kaloc nach einer Ecke im ersten Durchgang die Hausherren in Führung (30.) brachte, sorgte Wiesbadens Ivan Prtajin per Fernschuss zum 1:1-Endstand (74.).

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski baute seine Startelf auf zwei Positionen um: Keanan Bennetts durfte erstmals in dieser Saison von Beginn an ran und ersetzte im Mittelfeld den rotgesperrten Hyunju Lee. Dahinter startete auf der Sechser-Position Gino Fechner. Für ihn nahm Franko Kovacevic auf der Bank Platz.

Wiesbaden presst - Lautern trifft

Vor 42.000 Zuschauern auf dem Betzenberg versuchten die Hessen von Beginn an Feldvorteile für sich zu gewinnen, in dem sie hoch pressten und Kaiserslautern so im Spielaufbau stressten. Das sorgte zwar in erster Linie nicht für viele Ballgewinne, aber zumindest dafür, dass die Hausherren lange Zeit nicht gefährlich vor das Tor der Wiesbadener kamen.

Zumindest bis zur 30. Minute: Nach einer Ecke von rechts verlängerte FCK-Innenverteidiger Boris Tomiak den Ball geschickt am ersten Pfosten mit dem Kopf. Im Zentrum reagierte Kaloc am schnellsten und köpfte aus drei Metern zum 1:0 ein.

Mathisen verpasst den Ausgleich

Durch eine ganz ähnlich einstudierte Eckball-Variante hätte der SVWW kurz vor der Pause beinahe ausgeglichen. Nach Hereingabe von Lasse Günther legte Martin Angha den Ball per Hacke auf Mitspieler Marcus Mathisen vor. Doch dessen Schuss verpasste das Tor der Lauterer dann doch deutlich (45. +2). So blieb es beim 1:0 zur Pause für das Team von Trainer Friedhelm Funkel.

Auch im zweiten Spielabschnitt sah der Lauterer-Trainer einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft, musste rund um die 60. Minute aber gleich zwei Mal die Luft anhalten: Zuerst stieg Agrafiotis nach einer Ecke am höchsten - Julian Krahl hielt klasse (60.). Dann tauchte Bennetts frei vor dem Tor der Hausherren auf, doch wieder hielt Kaiserslauterns Schlussmann Krahl stark - auch wenn es eine Abseitsstellung war.

Traumtor von Prtajin für Wiesbaden

Kurz darauf gab es dann aber selbst für Krahl nichts mehr zu halten, als Wiesbadens Stürmer Prtajin aus 25 Metern mutig abschloss und der Ball halbhoch ins rechte Toreck zum 1:1-Ausgleich einschlug (74.).

Angetrieben von zehntausenden Zuschauern entwickelte sich die Schlussphase der Partie zu einem wilden Hin-und-Her. Ein Treffer sprang dabei jedoch nicht mehr heraus, so beendete Schiedsrichter Arne Aarnink die Partie nach 94 Minuten mit einem leistungsgerechten Remis auf der Anzeigetafel.

Wiesbaden bleibt in der Tabelle vor Kaiserslautern

Mit Blick auf die Tabelle zeigt sich, dass das 1:1-Unentschieden für den SVWW wichtig war, denn dadurch bleiben sie auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen und halten gleichzeitig Kaiserslautern hinter sich.