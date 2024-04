90. +5 Fazit:

Im Kellerduell am Betzenberg trennen sich der 1. FC Kaiserslautern und der SV Wehen Wiesbaden die Punkte. Im weitestgehend chancenarmen ersten Durchgang gingen die Pfälzer durch einen ruhenden Ball verdient in Führung: Kaloč nickte nach Tomiaks Kopfballverlängerung zum 1:0 ein (30.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Wiesbadener stärker und das Spiel damit immer offener. Die Hessen erarbeiteten sich einige Chancen, hatten gute Druckphasen und verdienten sich den Ausgleichstreffer in der 74. Minute damit: Prtajin durfte recht unbedrängt aufdrehen und setzte einen tollen Distanzschuss humorlos ins lange Eck. In der Schlussphase waren es dann nochmal die Lauterer, die dem Siegtor näher waren - ohne eine glasklare Chance auf das 2:1 zu haben. So bleibt das Kellerduell ohne Sieger und Kaiserslautern mit zwei Punkte Rückstand auf Wiesbaden auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Die Lauterer gastieren nächste Woche beim – nach jetzigem Stand – Tabellenführer aus Kiel, der SV Wehen empfängt Greuther Fürth. Ein schönes Wochenende!

90. +5 Spielende

90. +5 Wohl die letzte Aktion, nochmal Ecke für den SVWW. Nah ans Tor herangetreten, Krahl faustet den Ball aus dem Strafraum.

90. +4 Nochmal der Abschluss auf der anderen Seite: Prtajin jagt den Ball aus etwa 18 Metern aufs lange Eck, Krahl taucht ab und lenkt die Kugel neben das Tor.

90. +3 Puchacz flankt scharf halbhoch, Vukotić klärt eben vor dem heraneilenden Zolinski.

90. +3 Emanuel Taffertshofer Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Emanuel Taffertshofer

90. +3 Marcus Mathisen Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Marcus Mathisen

90. +3 Elvedi flankt. Sowohl Ache als auch Vukotić kommen nicht mehr richtig an die Kugel und verlängern sie nur unbedeutend.

90. +2 Goppel hat beim Konter viel Platz, spielt den anspruchsvollen Pass auf die andere Seite aber nicht genau genug.

90. +1 Stritzel faustet den mal wieder nah ans Tor getretenen Eckball heraus.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90. Die Freistoßflanke verteidigen die Wiesbadener ins eigene Toraus.

89. Wiesbaden ist eher in Lauerstellung und kontert. Agrafiotis probiert es aus der Distanz, schickt aus halbrechter Position aber einen zu unplatzierten Schuss ab - keine Probleme für Krahl.

88. In der Schlussphase scheint Kaiserslautern nochmal auf den Siegtreffer zu drängen, zumindest vorsichtig. Ache und Zimmer finden jedoch keine Lücke.

86. Puchacz tritt diesen zu nah ans Tor heran, Stritzel pflückt sich den Ball im Gewusel aus der Luft.

85. Zolinski schlägt aus dem Halbfeld eine Flanke, die zum Eckball abgefälscht wird.

83. Marlon Ritter K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Marlon Ritter

82. Aktuell fehlt aber beiden Teams trotz weiter hohem Tempo die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Eine Halbfeldflanke des SV Wehen fliegt deutlich zu ungenau an Freund und Feind vorbei.

80. Goppel sprintet die linke Außenbahn herunter und flankt flach auf den zweiten Pfosten, dort kann Iredale den Ball annehmen. Der Schuss rutscht ihm über den Schlappen und rauscht weit am kurzen Pfosten vorbei.

77. Nach intensiven Minuten versuchen die Hausherren nun wieder etwas mehr Ruhe ins Spiel zu bringen und lassen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren.

76. Marjan Petković Wiesbaden Gelbe Karte für Marjan Petković (SV Wehen Wiesbaden)



74. Ivan Prtajin Wiesbaden Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:1 durch Ivan Prtajin

Ein toller Distanzschuss zum Ausgleich! Und das muss sich Kaiserslautern auch selbst ankreiden. Denn ein tiefer Pass von Fechner vom linken Seitenrand zu Prtajin im Zentrum hebelt die FCK-Defensive viel zu einfach aus. Prtajin dreht auf, hat meterweit keinen Gegenspieler um sich und zieht aus mehr als zwanzig Metern einfach mal wuchtig ab. Der wuchtige Spannschuss segelt in toller Flugkurve ins lange, rechte Eck - keine Chance für Krahl.

73. Florian Carstens Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Florian Carstens

73. Sascha Mockenhaupt Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Sascha Mockenhaupt

73. John Iredale Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: John Iredale

73. Nick Bätzner Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nick Bätzner

72. Beim folgenden Eckstoß bekommt Hanslik den Kopfball nicht richtig gedrückt, Stritzel faustet den Ball schließlich aus der Gefahrenzone.

71. Ritter bringt den Freistoß nach Bätzners Foul im Halbfeld zu weit, Vukotić klärt am zweiten Pfosten ins eigene Toraus.

71. Nick Bätzner Wiesbaden Gelbe Karte für Nick Bätzner (SV Wehen Wiesbaden)



71. Abiama flankt halbhoch auf Zolinksi, der aus vollem Lauf den Fuß hinhält und die Kugel rechts am Tor vorbeischießt. Dennoch: Die beiden Eingewechselten sorgen für eine ganz andere Dynamik, inzwischen ist das ein temporeiches Geschehen am Betzenberg.

70. Ache startet schon wieder deutlich zu früh und damit in Abseitsstellung. Sein Schuss aus spitzem Winkel ist daher keine große Erwähnung wert, rauscht eh knapp am linken Pfosten vorbei.

69. Abiama holt dazu einen Eckstoß heraus. Kurz ausgeführt wird Puchacz im Halbfeld in Position gebracht, seine Flanke kommt gut, wird aber letzten Endes vom SV Wehen geklärt.

68. Das gelingt gut, Abiama und Zolinski bringen auf den Außenbahnen etwas mehr Schwung. Eine Flanke von der linken Seite wischt SVWW-Keeper Stritzel nach hinten weiter, Ache wäre zum Einköpfen bereit gewesen.

66. Was war in den letzten Minuten mit den Roten Teufeln los? Sie waren viel zu passiv, haben beinahe nur zugeschaut. Nun möchte Funkel etwas Entlastung und wechselt doppelt.

66. Ben Zolinski K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Ben Zolinski

66. Kenny Redondo K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kenny Redondo

66. Dickson Abiama K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Dickson Abiama

66. Richmond Tachie K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Richmond Tachie

65. Prtajin köpft knapp daneben! Fechner findet ihn mit einer gefühlvollen Flanke, Tomiak dient Prtajin nur als Begleitschutz. Der SVWW-Stürmer schraubt sich hoch und köpft den Ball hoch links über das Tor - die nächste gute Chance!

64. Thijmen Goppel Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Thijmen Goppel

64. Keanan Bennetts Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Keanan Bennetts

64. Wiesbaden bleibt am Drücker, doch Bennetts Eckball wird am ersten Pfosten geklärt und seine Halbfeldflanke nickt Prtajin deutlich am Tor vorbei.

62. Lautern jetzt viel zu passiv! Über ein paar Stationen rollt der Ball halblinks schließlich zu Bennetts durch, der die Kugel aus leicht spitzem Winkel an Krahl vorbeispitzeln möchte. Doch der FCK-Torwart pariert erneut mit starkem Reflex, dazu geht die Fahne aufgrund einer wahrscheinlichen Abseitsposition im Vorfeld hoch.

61. Krahl hält das 1:0 fest! Bei der Ecke springen Vukotić und Agrafiotis gleichzeitig zum Kopfball hoch, Agrafiotis ist es schließlich, der den Kopfball auf das rechte Eck setzt. Krahl reagiert blendend und lenkt den Ball mit der linken Hand um den Pfosten.

61. Fechner stößt links vor und flankt Richtung zweiter Pfosten. Puchacz geht ohne Gegnerdruck dort auf Nummer sicher und klärt zum Eckstoß.

60. Agrafiotis spitzelt den Ball auf dem Boden noch zu Bätzner herüber, der mit seinem Schuss an Tomiak hängen bleibt.

59. Heußer flankt ordentlich, Redondo bügelt im Zentrum sein unnötiges Foul selbst aus und klärt per Kopf.

59. Redondo begeht in der Rückwärtsbewegung ein unnötiges Foul, zieht im Halbfeld am Trikot seines Gegenspielers. Sorgt ein Standard für Gefahr vorm Lauterer Tor?

58. Doch die Gäste werden stärker! Wieder wird Agrafiotis geschickt, Elvedi geht zum Tackling herunter und klärt ins Seitenaus.

57. Mockenhaupts Flanke wird vom FCK nicht klar genug geklärt, Wiesbaden bleibt vorne. Bennetts und Heußer sind eigentlich in guter Schussposition, doch die Hessen machen das viel zu umständlich und kommen so nicht zum Abschluss. Ein Offensivfoul beendet die eigentlich vielversprechende Aktion.

56. Nach Ritters Ballverlust hat Agrafiotis auf dem rechten Flügel Platz. Seine flache Flanke wird von den Hausherren zweimal abgefälscht, ein SVWW-Akteur kommt aber nicht in die Nähe eines Abschlusses.

55. Zimmer spielt einen guten Steilpass die Linie lang zu Tachie. Der verzögert erst und bleibt mit seiner Flanke dann am Gegenspieler hängen - schwache Aktion.

53. Weiterhin spielt sich das Geschehen auf dem Betzenberg im Mittelfeld ab. Lautern ist um Spielkontrolle bemüht, bei tiefen Pässen standen die Offensivakteure nun allerdings nicht zum ersten Mal im Abseits. Wiesbaden kommt selten in längere Ballbesitzphasen.

50. Es ist ein recht gemütlicher Start in den zweiten Durchgang - aktuell noch von vielen Ballverlusten, Fehlern und engen Zweikämpfen geprägt.

48. Bei diesem rückt Krahl heraus und pflückt den Ball aus der Luft. Vukotić rauscht dabei in ihn herein, Offensivfoul.

48. Zweimal haben die Wiesbadener eine vielversprechende Konterchance, zweimal spielen sie das nicht gut aus. Erst der Fehlpass, im zweiten Anlauf holt Prtajin immerhin noch den Eckball heraus.

46. Mit einem offensiven Wechsel bei den Gästen geht es weiter. Markus Kauczinski möchte im bisher so harmlosen Angriff mehr Durchschlagskraft und bringt Agrafiotis für Günther.

46. Nikolas Agrafiotis Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nikolas Agrafiotis

46. Lasse Günther Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Lasse Günther

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Kaiserslautern führt im Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden nach intensiven, aber höhepunktarmen 45 Minuten mit 1:0. Das ist verdient, denn die Roten Teufel haben insgesamt mehr für das Spiel getan und sich von den insgesamt seltenen Chancen mehr und bessere herausgespielt. Nachdem aus dem Spiel heraus allerdings nur kleine Gelegenheiten wie die von Ache (25.) entstanden, musste es zur Führung ein Standard sein: Tomiak verlängerte einen Eckstoß am ersten Pfosten, Kaloč nickte im Zentrum zum 1:0 ein (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff meldete sich der SVWW zum ersten Mal halbwegs gefährlich vorne, als Mathisen einen Schuss nach einer Eckball-Variante vorbeisetzte (45.+1). Ansonsten ist Lautern meist das leicht bestimmende Team und in den Strafräumen ist eher wenig los.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Marcus Mathisen Wiesbaden Gelbe Karte für Marcus Mathisen (SV Wehen Wiesbaden)

Mathisen setzt im Zweikampf mit Redondo den Ellbogen ein.

45. +1 Gute Eckstoß-Variante! Angha läuft sich am ersten Pfosten frei und verlängert den Ball mit der Hacke nach hinten, dort war Mathisen eingelaufen. Der Schuss fliegt einen guten Meter rechts am Tor vorbei.

45. +1 Bätzner schickt Mockenhaupt, der holt im Laufduell mit Tachie nochmal einen Eckstoß heraus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. In erster Instanz ist die Ecke harmlos. Redondo kommt im Rückraum nochmal zum Schuss, jagt diesen aber deutlich zu hoch über den Kasten.

43. Derweil ist Braunschweig übrigens im anderen Kellerduell mit 2:0 in Osnabrück in Führung gegangen. Währenddessen wird am Betzenberg das Herausholen eines Eckstoßes abermals laut bejubelt.

42. Bis zur Ausführung des Freistoßes dauert es etwas. Die Freistoßflanke ist dann deutlich zu kurz getreten und wird von Lautern in die Füße von Bätzner geklärt, dessen Nachschuss aus der zweiten Reihe wird geblockt.

40. Keanan Bennetts Wiesbaden Gelbe Karte für Keanan Bennetts (SV Wehen Wiesbaden)

...der unbeteiligte Bennetts beschwert sich zu gestenreich und lautstark darüber.

40. Marlon Ritter K'lautern Gelbe Karte für Marlon Ritter (1. FC Kaiserslautern)

Ritter lässt das Bein gegen Heußer ein paar Meter nahe des Strafraumecks stehen...

40. Beide Mannschaften spielen aktuell etwas unkonzentriert, einige Ballverluste bestimmen das Geschehen. So spielt Lautern einen Konter nicht gut aus und es geht wieder in die andere Richtung.

37. Beim fälligen Freistoß läuft Fechner ziemlich frei Richtung zweiter Pfosten, was jedoch auch an seiner Abseitsstellung liegt. Sein Kopfball aus vollem Lauf war eh über die Latte geflogen.

36. Jean Zimmer K'lautern Gelbe Karte für Jean Zimmer (1. FC Kaiserslautern)

Die erste Gelbe Karte der Partie bekommt der Kapitän der Hausherren. Bennetts legt sich den Ball an ihm vorbei, Zimmer kommt deutlich zu spät und trifft nur Bennetts.

35. Die Hessen bleiben derweil harmlos. Ein Eckball von der linken Seite wird sofort am ersten Pfosten von den Lauterern abgefangen.

34. Der FCK bleibt dran! Dieses Mal ist es ein Halbfeldfreistoß, der für Gefahr sorgt. Ache kommt am zweiten Pfosten an den Ball, legt diesen nochmal in den Rückraum. Tomiaks Schuss auf das kurze Eck pariert Stritzel. Ache will abstauben, steht aber im Abseits.

32. Der Torschütze konnte gar nicht jubeln und musste sofort behandelt werden, weil er mit seinem Gegenspieler zusammengestoßen war. Er kann zum Glück nach kurzer Behandlung weiterspielen und kann sich erst beim Weg zum Seitenrand über das Tor freuen.

30. Filip Kaloč K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Filip Kaloč

Also muss es ein ruhender Ball sein: Ein Eckball bringt die Führung! Puchacz zirkelt das Leder auf den ersten Pfosten, dort verlängert Tomiak mit dem Kopf ins Zentrum. Mittige sechs Meter vor dem Tor hält dort Kaloč seinen Schädel hin und köpft den Ball ins rechte Eck - Riesenjubel am Betzenberg!

29. Also wieder Zweikämpfe: Fechner grätscht in den Ball, trifft dabei aber auch viel von Redondo. Dem Unparteiischen ist das zu hart, eine Gelbe Karte vergibt er weiterhin nicht.

28. Mockenhaupt flankt von der rechten Seite, etwa an der Strafraumkante bekommt Prtajin kaum Druck hinter seinen Kopfball. Es bleibt harmlos.

27. Ein richtiger Hochkaräter war auch das nicht, im chancenarmen Spiel dennoch nennenswert. Die xGoals-Werte sprechen bereits eine deutliche Sprache (Lautern 0,2 - Wiesbaden 0,0).

25. Die bisher beste Chance: Eine Flanke von Tachie wird im Luftduell zwischen Vukotić und Hanslik unkontrolliert für Ache abgelegt. Der schießt aus etwa elf Metern Entfernung und aus der Drehung etwas zu lasch ab, trifft die Kugel nicht richtig. Stritzel hält den Ball locker fest, da wäre noch mehr drin gewesen.

23. Nur Sekunden später kommt Ritter deutlich zu spät gegen Fechner, der wohl ohne Verletzung daherkommt. Ritter kann derweil froh sein, ohne Verwarnung weiterzuspielen.

23. Nach Balleroberung spielt Ritter einen feinen Außenristpass in den Lauf von Redondo, dessen Flanke geblockt wird.

21. Mathisen köpft bei einem hohen Schlag Hanslik an, von dem der Ball genau in den Lauf von Ache prallt - und der ist frei durch. Doch erstens verstolpert er das Leder und zweitens geht die Fahne des Linienrichters zu Recht nach oben.

20. Puchacz köpft einen Ball in der Rückwärtsbewegung genau in den Fuß von Bennetts. Der hat etwas Platz und könnte das Spielgerät dynamisch nach vorne mitnehmen, rutscht dabei aber über den Ball aus und begeht Sekunden später auch noch ein Foul.

19. Die Elf von Friedhelm Funkel macht das bei Ballbesitz weitestgehend ruhig und sucht die Lücke im Wiesbadener Defensivverbund. Weite Schläge haben bislang nichts geholfen, das ändert sich auch bei Krahls hohem Schlag nicht.

16. Wiesbaden hatte zwischenzeitlich etwas mehr Spielanteile, nun möchten die Lauterer das Geschehen - auch mithilfe des Publikums - wieder mehr in den Griff bekommen. Der SVWW presst mal weiter vorne, Lautern bekommt das gelöst.

14. Tachie holt einen Eckstoß auf der rechten Seite heraus und facht das Publikum so richtig an, die Fans reagieren sofort lautstark. Puchacz' Hereingabe wird von Wiesbaden aber recht mühelos aus der Gefahrenzone geköpft, auch die zweite Flanke ist harmlos.

13. Bätzner spielt im Spielaufbau einen Fehlpass, Kaiserslautern schaltet schnell und leitet den Ball über Redondo und Ritter auf die andere Seite weiter. Tachie schließt aus etwa 22 Metern halbrechter Position ab, verzieht aber links neben das Tor.

12. Bennetts schickt Bätzner halbrechts, doch Tomiak läuft das recht sicher ab.

9. Nun dringen die Gäste mal auf der rechten Seite vor, Bätzner wird recht rustikal vom Ball getrennt - der Unparteiische lässt laufen.

8. Kaiserslautern hat deutlich mehr Spielkontrolle und verlagert das Spiel meist auch in die gegnerische Hälfte. Die bisherigen Wiesbadener Vorstöße sind Stand jetzt problemlos verteidigt.

6. Tachie lässt einen Gegenspieler stehen und legt rechts heraus zu Zimmer. Der flankt etwas zu hoch für Ache. Doch: Die Pfälzer starten insgesamt besser in dieses Spiel.

4. Auf dem Platz ist noch nicht so viel los wie auf den Rängen. Die Zweikämpfe werden bereits intensiv geführt, in den Strafräumen ist bis dato noch nichts passiert.

2. Es ist übrigens das Duell der beiden schlechtesten Rückrundenteams, wobei der SVWW noch weniger Punkte in der Rückserie geholt hat als die Hausherren.

1. Der Unparteiische heißt Dr. Arne Aarnink und hat das Spiel eröffnet, im Kölner Keller schaut Dr. Robert Kampka zu. Lautern spielt in Rot, Wiesbaden in Weiß.

1. Spielbeginn

Die Westkurve hat die Mannschaft wenige Minuten vor dem Spiel nochmal ordentlich eingeheizt. Nun hängt ein Banner "Gemeinsam zum Klassenerhalt - gemeinsam unzerstörbar" vor der Kurve. Im Gästeblock wird eine große Blockfahne ausgerollt, der Betzenberg ist also bereit!

Wiesbaden-Trainer Markus Kauczinski nimmt zwei Änderungen vor. Statt dem rotgesperrten Lee sowie Kovačević beginnen Bennetts und Fechner in der ersten Elf.

Niehues geht, Krahl kommt: Während sich Julian Niehues letzte Woche das Kreuzband riss und so bis zum Saisonende ausfällt, kehrt Keeper Julian Krahl zwischen die Pfosten zurück - Himmelmann muss im Tor weichen. Redondo und Hanslik laufen anstelle von Opoku und eben Niehues auf.

Allzu häufig sind sich die beiden Vereine noch nicht begegnet, in den letzten Jahren schlug das Pendel dabei aber klar für den SV Wehen aus. Von den letzten sieben Pflichtspielduellen verlor Wiesbaden nur eins (4S, 2U). Das Hinspiel in dieser Saison gewann der SVWW zu Hause mit 2:1.

Ein kleiner Vorteil im Abstiegskampf könnte für den 1. FCK das Restprogramm sein. Zwar gibt es auswärts in Kiel und Hertha schwere Aufgaben, das restliche Heimprogramm hält neben Wiesbaden mit Magdeburg und Braunschweig weitere Kellerduelle parat. Bei Wiesbaden sieht das komplizierter aus: Gegen Braunschweig darf der SVWW auch noch ran, neben Fürth empfängt Wiesbaden zu Hause allerdings die beiden wahrscheinlichen Aufsteiger aus Kiel und St. Pauli.

Bei den Roten Teufeln gab es nach einem ordentlichen Start unter Friedhelm Funkel - mit Siegen im dritten und im vierten Spiel seiner Tätigkeit - im Anschluss ein Remis und dann drei Niederlagen in Serie. Der zwischenzeitliche 2:0-Halbfinalsieg im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken weckt zwar riesige Hoffnungen auf die Finalüberraschung und den ersten Titel seit 1998, kann die akuten Abstiegssorgen aber natürlich nicht überdecken.

Beide Teams reisen nicht wirklich mit breiter Brust an und gehörten zuletzt zu den formschwächsten Mannschaften der Liga. Wiesbadens letzter Sieg stammt von Anfang März (3:0 in Elversberg), im Anschluss gab es ein Unentschieden und zuletzt vier Niederlagen in Folge.

Vor allem die Lauterer stehen also gehörig unter Druck: Verlieren sie und die Löwen punkten parallel dreifach, kann es im Tabellenkeller für den Pokalfinalisten nach diesem Spieltag ganz schön düster aussehen. Der nächste Konkurrent im Bunde, Hansa Rostock, spielt erst morgen – im dritten Kellerduell des Spieltags gegen den 1. FC Magdeburg (33 Punkte). Die sechs schwächsten Teams bleiben diesen Spieltag also unter sich – richtungsweisend!

Es ist also ein wahres Sechs-Punkte-Spiel, wobei zeitgleich noch ein anderes dieser Art stattfindet: Wiesbadens Tabellennachbar Braunschweig gastiert beim Schlusslicht VfL Osnabrück, das wiederum nur noch minimale Restchancen auf einen Klassenverbleib hat.

Mit 29 Zählern steht Kaiserslautern aktuell auf Abstiegsrang 17, hat aber gleich drei Vereine mit nur zwei Punkten Vorsprung vor sich: Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und eben den heutigen Gegner aus Wiesbaden, der dank der besten Tordifferenz dieser drei Teams auf Platz 14 rangiert.