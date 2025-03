Keine Rückkehr nach Frankfurt Trotz aufgehobener Dopingsperre: Booker Coplin verlässt Frankfurt Skyliners Stand: 21.03.2025 11:32 Uhr

Der vom Vorwurf des Dopings freigesprochene Booker Coplin könnte wieder für die Frankfurt Skyliners in der BBL auflaufen. Eine Rückkehr wird es dennoch nicht geben, der US-Basketballer wechselt zu einem Ligakonkurrenten.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Booker Coplin darf wieder Basketball spielen. Was der hr-sport bereits am Montag berichtet hatte, bestätigten nun auch die Frankfurt Skyliners offiziell: Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) hat die im Januar verhängte Dopingsperre gegen den US-Profi aufgehoben. Der erhöhte Testosteron-Wert konnte auf ein Medikament zurückgeführt werden, das Coplin seit Jahren nehmen muss. Die Akte ist damit geschlossen.

Der 27-Jährige erhält nachträglich eine Ausnahmegenehmigung und ist wieder spielberechtigt. Das teilten die Skyliners am Freitag mit. "Es freut mich sehr für Booker. Er ist ein feiner Kerl, ein großer Kämpfer und ein extrem fleißiger Profi", betonte Geschäftsführer Thomas Sulzer.

Coplin kehrt nicht zurück

Eine Rückkehr zum hessischen Basketball-Bundesligisten wird es trotz der zurückgenommenen Dopingvorwürfe und der warmen Worte vom Skyliners-Boss dennoch nicht geben. Da die Skyliners auf die Suspendierung Mitte Januar reagieren mussten und den Kader veränderten, ist für Coplin nun schlicht kein Platz mehr.

Der US-Amerikaner wäre der achte Ausländer im Frankfurter Aufgebot, nur sechs können spielen. "Wir haben ihm klar gemacht, dass er zurückkommen kann", so Sulzer. Wenn alle Spieler fit sind, wäre Coplin aber außen vor. "Das war keine einfache Ansage, aber eine konsequente und faire."

Coplin geht nach Ludwigsburg

Der rehabilitierte Coplin entschied sich deshalb, das Kapital bei den Skyliners zu beenden und eine neue Herausforderung zu suchen. Der Shooting Guard, der maßgeblich am Wiederaufstieg in die BBL beteiligt war, schließt sich mit sofortiger Wirkung Ligakonkurrent Ludwigsburg an, der Vertrag in Frankfurt wurde aufgelöst. "Ich bin sehr dankbar für meine Zeit in Frankfurt." Vor allem den Aufstieg werde er nie vergessen, betonte Coplin.

Ein Wiedersehen in der Liga wird es vorerst nicht geben, das Duell zwischen Coplins früherem und zukünftigen Arbeitgeber stieg bereits am vergangenen Wochenende. Die Skyliners gewannen mit 77:69.