Trainer-Wechsel bei den Roten Teufeln So kam es zum Aus von Trainer Harry Lange beim EC Bad Nauheim Stand: 22.02.2024 16:19 Uhr

Morgens noch ein Interview mit dem hr-sport, abends dann kein Trainer mehr: Die Trennung des EC Bad Nauheim von Harry Lange kam für viele überraschend und war in ihrer Entwicklung rasant. Das Aus hat aber einen langen Vorlauf.

Von Simon Schäfer

Gerade als am Dienstagabend die Schlusssirene die vierte Niederlage in Folge (2:5 gegen Kaufbeuren) von Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim besiegelte, entlud sich bei vielen Fans der über Wochen aufgestaute Frust: dutzende Pfiffe aus der Südkurve und ein Transparent mit den Worten "Übernehmt endlich Verantwortung für unseren Verein".

Einer, der zu diesem Zeitpunkte noch ein großes Stück der Verantwortung trug, war Trainer Harry Lange. Er sah das Transparent von der Spielerbank aus. Einen Tag später stand sein Aus beim abstiegsgefährdeten Eishockey-Zweitligisten fest.

Fans überrascht von Lange-Aus

Für viele Fans kam diese Entscheidung schnell und überraschend, doch hatte sie einen größeren Vorlauf: "Harry und ich haben uns schon in den letzten zwei, drei Wochen, in denen wir sportlich schwierige Spiele hatten, gemeinsam Gedanken gemacht, was wir tun können, um der Mannschaft zu helfen und sie wieder in die Spur zu bringen", erklärt ECN-Geschaftsführer Andreas Ortwein am Donnerstag gegenüber dem hr-sport.

In der Nacht nach der 2:5-Niederlage gegen Kaufbeuren habe man erneut lange zusammengesessen und die Situation analysiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Trennung noch nicht fix. Lange selbst sprach am Mittwochmorgen noch mit dem hr-sport darüber, wie er versuchen würde, das Ruder herumzureißen. Das war und ist immer noch dringend notwendig, möchten die Wetterauer in der DEL2 nicht in die Play-Downs und damit endgültig in den Abstiegskampf geraten.

"Wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen"

Nach dem Gespräch mit dem hr-sport fuhr Lange, der hochmotivert schien und keinen Gedanken an einen Abschied verschwendete, ins heimische Colonel-Knight-Stadion und leitete dort das Training. Im Anschluss daran war er erneut mit Ortwein für ein Gespräch verabredet. "Da haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass wir neu aufsetzen", so Ortwein. Weiter schob der Geschäftsführer hinterher: "Bis zu dem Gespräch haben wir mit niemand anderem gesprochen. Wir haben dann aber sehr schnell eine Interimslösung geschaffen."

Die Interimslösung heißt: Rich Chernomaz. Der Kanadier kommt von den Bayreuth Tigers und soll in Bad Nauheim bis zum Saisonende die Rolle als Feuerwehrmann übernehmen. "Er kennt unseren Standort gut und bringt eine große Erfahrung mit", begründete Ortwein die Entscheidung für den neuen Trainer. Weiter verspricht er sich von dem Wechsel auf der Trainerposition einen "neuen Push".

Rich Chernomaz soll die Bad Nauheimer vor dem Abstieg retten.

Lange mit emotionalem Abschied

Chernomaz leitete am Donnerstagmittag bereits das erste Training in Bad Nauheim. Am Freitag (19.30 Uhr) steht für ihn mit den Roten Teufeln das Kellerduell gegen die Starbulls Rosenheim an. Der Feuerwehrmann wird schnell liefern müssen, denn es bleiben nur noch vier Spieltage, um den rettenden Tabellenplatz zehn zu erreichen.

Und Lange? Der Österreicher verabschiedete sich am Mittwochabend vor der kompletten Mannschaft im Stadion der Roten Teufel. Begleitet von Ortwein. Am Donnerstag schob er dann eine emotionale Nachricht an die Fans hinterher: "Ich werde nun nicht mehr für den EC spielen oder hinter der Bande stehen, aber ich werde den Roten Teufeln für immer und ewig als Fan zur Seite stehen."