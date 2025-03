Zwei Monate nach der Sperre Skyliners Frankfurt: Booker Coplin vom Doping-Vorwurf freigesprochen Stand: 17.03.2025 14:57 Uhr

Skyliners-Profi Booker Coplin, der im Januar von der NADA wegen Dopings gesperrt wurde, ist wieder freigesprochen. Während die Frankfurter aufgrund der Entscheidung aufatmen, müssen die Hessen gleichzeitig überlegen, wie es nun weitergeht.

Aufatmen bei den Skyliners Frankfurt: Der im Januar aufgrund einer positiven A-Probe gesperrte Booker Coplin ist von der NADA (Nationale Anti-Doping Agentur) vom Doping-Vorwurf freigesprochen worden. Bereits rund um den Heimspiel-Sieg der Hessen gegen Ludwigsburg am Sonntag hatten die Verantwortlichen des Basketball-Bundesligisten mitgeteilt, dass Coplin nicht mehr unter Doping-Verdacht stünde. Nun bestätigte auch die NADA am Montag den Freispruch.

Auf hr-sport-Nachfrage erklärte eine NADA-Sprecherin: "Der Athlet konnte mit umfangreichen medizinischen Unterlagen eine Erkrankung darlegen, die zu einer sogenannten retrospektiven Medizinischen Ausnahmegenehmigung führte. Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen lag somit nicht vor." Coplin sei deswegen ab sofort wieder spielberechtigt, heißt es in der Erklärung weiter.

Der 27 Jahre alte US-Amerikaner hatte stets betont, seit seiner Kindheit ein medizinisch notwendiges Medikament zu nehmen, auf das der positive Test zurückzuführen sei. Diese Version bestätigte nun also die NADA.

Wöbke: "Sind alle glücklich"

Die Skyliners zeigten sich erleichtert ob der Entscheidung. "Wir sind alle super glücklich, dass es so glimpflich ausgegangen ist", betonte Geschäftsführer Gunnar Wöbke am Sonntag beim Sender DYN. Klaus Perwas, der sein erstes Spiel als Head-Coach nach der Entlassung von Cheftrainer Denis Wucherer in dieser Saison verantwortete, ergänzte gegenüber dem hr-sport: "Da waren ein paar Versäumnisse dabei. Wir müssen uns von Vereinsseite jetzt hinsetzen und schauen, was Sinn macht."

Denn ob Coplin, der sich seit der Sperre in seiner Heimat in den USA befindet, trotz aufgehobener Doping-Sperre wieder für die Frankfurter aktiv wird, ist damit nicht klar. "Er war lange nicht hier. Es ist noch nicht klar, was wir mit ihm vorhaben", betonte Perwas am Sonntag. "Wir wissen noch nicht, wie es sportlich weitergeht", erklärte auch Wöbke. Eine Entscheidung soll aber zeitnah fallen.

Doping-Sperre seit Mitte Januar

Der US-Amerikaner war Mitte Januar von der NADA gesperrt worden, nachdem der Spieler bei einer Urinprobe positiv auf Testosteron getestet wurde. Das ergab die sogenannte A-Probe, das Ergebnis der B-Probe lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Coplin selbst hatte die Doping-Vorwürfe schon damals bestritten.