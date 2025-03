EFL Sandro Platzgummer kehrt zu Frankfurt Galaxy in die EFL zurück Stand: 15.03.2025 18:24 Uhr

Frankfurt Galaxy kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Runningback Sandro Platzgummer bauen. Der NFL-erfahrene Österreicher hat seinen Vertrag bei den Hessen um ein Jahr verlängert.

Runningback Sandro Platzgummer wird auch in der Saison 2025 auf Touchdown-Jagd für Frankfurt Galaxy in der European League of Football (ELF) gehen. Der Österreicher, der zu den besten Ballträgern des Kontinents gehört, hat seinen Vertrag bei den Men in Purple um ein Jahr verlängert. Das teilte der Club am Samstag mit.

"Ich kann es kaum erwarten, all die harte Arbeit und Hingabe, die wir in der Offseason investiert haben, endlich auf dem Feld zu zeigen", sagte Platzgummer, der auch als Arzt in Frankfurt arbeiten wird. Neu-Trainer Bart Andrus ist sich sicher: "Sandro bringt Vielseitigkeit in unsere Offensive." Die neue Galaxy-Saison beginnt am 18. Mai mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart.

Platzgummer stand von 2020 bis 2022 bei den New York Giants in der US-amerikanischen NFL unter Vertrag. 2023 zog es ihn zurück nach Europa, auch um seine Ausbildung als Arzt voranzutreiben. Nach einer Saison in Tirol, wo er sich früh einen Kreuzbandriss zuzog, schloss er sich 2024 der Galaxy an und zählte dort zu den wenigen Lichtblicken.

Der mittlerweile 28-Jährige trug das Lederei in elf Spielen über 651 Yards und erzielte fünf Touchdowns. Zudem wurde Platzgummer auch immer wieder per Pass gesucht, fing das Ei 17 Mal (202 Yards) und erzielte einen weiteren Touchdown.