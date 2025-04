Rollstuhlbasketball Rhine River Rhinos schlagen RSV Lahn-Dill Stand: 06.04.2025 16:45 Uhr

Überraschung in der Halbfinalserie der Rollstuhlbasketball-Meisterschaft: Die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden haben im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie den Favoriten RSV Lahn-Dill geschlagen.

Das Hessenderby im Halbfinale um die Meisterschaft in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga hat mit einem Paukenschlag begonnen. Die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden haben im ersten Spiel der Best-of-three-Serie den favorisierten RSV Lahn-Dill am Sonntag mit 65:54 geschlagen.

Vor 400 Zuschauern in Wiesbaden war Nico Dreimüller von den Rhinos mit 22 Punkten bester Werfer. In der Liga hatte Lahn-Dill das Hessenderby noch zweimal für sich entschieden und war auch in der Tabelle vor den Wiesbadenern gelandet. Spiel zwei findet am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in Wetzlar statt.