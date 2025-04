Regionalliga am Samstag Regionalliga Südwest: Steinbach überholt den FSV, Gießen verpasst Big Points Stand: 12.04.2025 16:06 Uhr

Der TSV Steinbach Haiger dreht in Villingen einen Rückstand. Gießen verpasst einen wichtigen Sieg knapp, während Hessen Kassel weiter im Aufwind ist. Fulda holt zumindest einen Punkt.

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Regionalliga Südwest einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team gewann am Samstag mit 3:1 in Villingen, für die Treffer sorgten Michael Guthörl und zweimal Justin Steinkötter. In der Tabelle hat Steinbach damit sogar den FSV Frankfurt hinter sich gelassen.

FC Villingen - TSV Steinbach Haiger 1:3 (1:2) Tore: 1:0 Sökler (25.), 1:1 Guthörl (33.), 1:2 Steinkötter (45.), 1:3 Steinkötter (87., Elfmeter)

Zuschauer: 616 1:0 Sökler (25.), 1:1 Guthörl (33.), 1:2 Steinkötter (45.), 1:3 Steinkötter (87., Elfmeter)616

Gießen schenkt Sieg kurz vor Schluss her

Der FC Gießen tritt im Abstiegskampf auf der Stelle: Die Mittelhessen lagen dank des Treffers von David Siebert lange 1:0 gegen Göttingen vorn, kassierten kurz vor Schluss aber doch noch den Ausgleich. Rang 17 würde aktuell den Abstieg bedeuten.

FC Gießen - Göppinger SV 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Siebert (37.), 1:1 Baroudi (88.)

Zuschauer: 441 1:0 Siebert (37.), 1:1 Baroudi (88.)441

Kassel setzte Aufwärtstrend fort

Hessen Kassel setzte derweil seinen Aufwärtstrend auch gegen Spitzenteam Freiberg fort. Das späte Tor von Marco Hingerl bedeutete einen 1:0-Heimsieg und den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle.

KSV Hessen Kassel - SGV Freiberg 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Hingerl (84.)

Zuschauer: 3.052 1:0 Hingerl (84.)3.052

Fulda-Lehnerz teilt Punkte mit Trier

Einen Punkt hinter Kassel findet sich die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wieder. Die Osthessen trennten sich von Eintracht Trier torlos 0:0.

Eintracht Trier - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:0 (0:0) Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 2.797 Fehlanzeige2.797

Klatsche für den OFC

Bereits am Freitag hatten die Offenbacher Kickers eine bittere 1:5-Pleite in Homburg kassiert. Die U21 von Eintracht Frankfurt und der FSV Frankfurt trennten sich 2:2.