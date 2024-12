Alles Wissenswerte zum Eintracht-Spiel in Leipzig RB Leipzig – Eintracht Frankfurt: Mach's noch einmal, Ansgar! Stand: 15.12.2024 12:18 Uhr

Nur elf Tage nach dem Aus im DFB-Pokal fordert Eintracht Frankfurt erneut den Brauseklub aus Leipzig heraus.

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga weiter Bayern-Verfolger Nummer eins. Um das auch weiterhin zu bleiben, müssen die Hessen am Sonntag (19.30 Uhr) etwas Zählbares aus Leipzig mitnehmen. Dort trifft die SGE auf das heimische RB. Schon wieder.

Die Ausgangslage

Noch vor wenigen Tagen stand an dieser Stelle, dass die Eintracht als Favorit ins Spiel gegen Leipzig gehen würde. What a difference a day makes! Die kaum stoppbaren Überflieger aus Frankfurt haben seitdem kein Spiel mehr gewonnen, flogen gegen RB aus dem DFB-Pokal (0:3), kamen gegen den FC Augsburg dann nur zu einem 2:2 in der Bundesliga und mussten sich am Donnerstag auch Olympique Lyon geschlagen geben (2:3). Die Eintracht steckt in der Ergebniskrise und würde diese beim Revanchespiel bei den Roten Bullen nur zu gern beenden.

Bei den Sachsen zeigte die Formkurve zuletzt in die entgegengesetzte Richtung. Nach dem Sieg gegen Frankfurt folgte ein weiterer in Kiel (2:0). In der Bundesliga nimmt Leipzig als Vierter weiter Kurs Richtung Champions League. Nur in genau diesem Wettbewerb gab es unter der Woche gegen Aston Villa nichts zu holen (2:3).

Das Personal

Die Eintracht muss auf Tuta verzichten, der mit Wadenproblemen fehlt. Dafür dürfen sich die Hessen auf die Rückkehr von Hugo Larsson freuen, der in Lyon mit muskulären Problemen passen musste. Der zuletzt kränkelnde Junior Dina Ebimbe dürfte ebenfalls wieder zur Verfügung stehen. Omar Marmoush wird nach Schonung mit ziemlicher Sicherheit wieder in der ersten Elf stehen.

So könnte die Eintracht spielen:

Das Lazarett der Leipziger ist da um einiges größer. Mehr als eine handvoll Spieler fehlen Trainer Marco Rose verletzt. Mittelfeldtalent Arthur Vermeeren sitzt zudem eine Gelbsperre ab. Hoffnung haben die Sachsen bei Amadou Haidara (muskuläre Probleme), Xaver Schlager könnte nach seinem Kreuzbandriss zudem erstmals wieder in der Startelf stehen.

So könnte Leipzig spielen: Gulacsi - Henrichs, Seiwald, Orban, Geertruida - X. Schlager, Kampl - Baumgartner, Nusa - Openda, Sesko

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt): "Mit Sicherheit hat das Spiel andere Voraussetzungen als das im Pokal. Aber darum geht es nicht. Wir müssen auf unsere Leistung schauen, es wird ein paar Anpassungen bei uns geben und ich hoffe, dass wir diesmal auf einem Toplevel sein werden."

Marco Rose (RB Leizpzig): "Frankfurt ist Frankfurt - mit allen Waffen, die sie haben. Sie sind sehr flexibel in den Abläufen, haben eine sehr zielstrebige, individuell hochklassige Offensive. Es ist einfach eine gute Mannschaft, die jetzt ein, zwei Ergebnisse nicht hatte. Trotzdem wirken sie selbstbewusst. Wir werden wieder eine Topleistung brauchen, um das Pokalspiel wiederholen zu können."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Super-Talent Can Uzun ist über die Rolle als Einwechselspieler bislang nicht hinausgekommen. Das könnte sich gegen Leipzig ändern. Die Formukurve des Regensburgers zeigte zuletzt steil nach oben, schon in Lyon hatten viele Experten damit gerechnet, dass Uzun in der Startelf stehen wird. Vielleicht ist es ja heute endlich soweit.

Lois Openda traf im Pokalspiel gleich doppelt gegen die Hessen. Die Eintracht-Defensive wird alles daran setzen, den Belgier dieses Mal besser in Schach zu halten.

Die Statistik des Spiels

Eventuell hilft es der Eintracht ja dieses Mal, dass sie in Leipzig gefordert ist. Denn zumindest in der Bundesliga können die Hessen in dieser Saison auswärts, haben schon vier Mal auf fremden Platz gewonnen. So häufig also, wie in der kompletten vergangenen Saison. Die Crux an der Geschichte: Bei 18 Aufeinandertreffen der beiden Klubs gab es bislang nur ein einziges Mal einen Auswärtssieg zu bejubeln. Immerhin ging der im Januar 2024 an die SGE, weil Ansgar Knauff das einzige Tor des Tages schoss. Vielleicht sollte man also auch auf Knauff besonders achten.

So verfolgen Sie das Spiel

Die Partie wird live beim Bezahlsender Dazn übertragen. Sportschau.de bietet einen Live-Audiostream sowie einen Live-Ticker zum Spiel an.