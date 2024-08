Odenwälder verliert mit deutschem Team Olympia: Timo Bolls bitteres Ende der internationalen Karriere Stand: 06.08.2024 22:03 Uhr

Das deutsche Tischtennis-Team verliert das olympische Viertelfinale gegen Schweden. Für den Odenwälder Timo Boll ist die Niederlage gleichbedeutend mit dem Ende seiner internationalen Karriere.

Er hat gekämpft, doch es sollte nicht reichen: Der Odenwälder Tischtennis-Star Timo Boll verlor mit dem deutschen Team das Viertelfinale gegen Schweden. Die Mannschaft und Boll sind raus - letzterer für immer. Boll hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nach den Spielen von Paris seine internationale Karriere beenden zu wollen.

Der 43-Jährige war im dritten Einzel dran, das deutsche Team lag schon mit 0:2 hinten. Im Doppel hatte Boll an der Seite von Dang Qiu keine Chance und auch Dimitrij Ovtcharov (Fulda) verlor sein Einzel. Boll, der in der Halle unter anderem von Dirk Nowitzki angefeuert wurde, geriet schließlich bei seinem Einzel schnell mit zwei Sätzen in Rückstand, ehe er mit großem Kampf das schnelle Ende des Spiels verhinderte. Satz drei ging verdient an ihn. Dann aber machte der Schwede den Sack in einem engen vierten Satz zu.

Auf nationaler Ebene geht's noch ein bisschen weiter

Für Boll waren es bereits die siebten Olympischen Spiele, 2016 war er Fahnenträger des deutschen Teams - eine herausragende Karriere auf internationaler Bühne findet nun ein Ende.

Ganz aufhören wird der Odenwälder aber noch nicht: Für seinen Verein Borussia Düsseldorf will Boll noch eine Saison bis zum Vertragsende 2025 in der Bundesliga spielen.