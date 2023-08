Witze-Erzähler auf Löwen-Brust Komiker Markus Krebs wird Trikotsponsor bei KSV Hessen Kassel Stand: 03.08.2023 09:59 Uhr

Der KSV Hessen Kassel geht bei der Trikotwerbung einen ungewöhnlichen Weg und setzt auf Humor: Die Brust des Fußball-Regionalligisten ziert ab sofort das Logo von Comedian Markus Krebs, im Gegenzug geht das Löwen-Trikot auf Deutschland-Tournee.

Von Mark Weidenfeller

Es gibt Städte und Regionen in Deutschland, da sind Witze mit und über Löwen aktuell sehr in Mode. Nachdem Mitte Juli eine vermeintliche Raubkatze durch Berlin und Brandenburg tigerte, reißen die Gags über mutmaßliche Sichtungen von gefährlichen Vierbeinern nicht ab. Erst am Mittwoch sorgte ein auf einem Stromkasten drapierter Plüschlöwe für einen Polizeieinsatz in einem Berliner Park. Wie so oft in den vergangenen Wochen: Viel Gebrüll um nichts.

Was das nun alles mit Hessen zu tun hat? Auch in diesem Bundesland sind die selbsternannten Könige der Tiere nach jahrelanger Existenz im eher unlustigen bis tristen Bereich inzwischen im Zentrum der Heiterkeit angekommen. Genauer: Der KSV Hessen Kassel, auch bekannt als "Die Löwen", wirbt laut einer Mitteilung in der kommenden Saison auf der Trikotbrust für Markus Krebs. Dieser ist im Hauptberuf Comedian und damit ab sofort der witzigste Trikotsponsor Deutschlands.

"Die Sache ist todernst", fasste Kassels Geschäftsführer Sören Gonther, der mit Krebs befreundet ist, die Zusammenarbeit mit dem Witze-Erzähler im Gespräch mit dem hr-sport schmunzelnd zusammen. Die Kalauer-Kooperation mute zwar auf den ersten Blick etwas außergewöhnlich an, im Grunde verbinde beide aber das gleiche Ziel: "Wir wollen Spaß haben und für gute Unterhaltung sorgen", so Gonther.

Der eine macht das eben auf den Kleinbühnen dieser Republik, die anderen ab Samstag in den eher kleinen Stadien der Regionalliga Südwest. "Wir schlagen die Brücke von der Kultur zum Sport. Bühnenkünstler trifft Ballkünstler."

Krebs hofft auf Erfolge

Und so prangt an der Stelle, an der andere Regionalliga-Vereine gerne Werbung für die Firma des Club-Mäzens, einen örtlichen Mittelständler oder ein Finanzinstitut machen, bei Hessen Kassel eben ab sofort das Logo der imaginären und von Krebs erfundenen Firma "Brennholzverleih".

Die Löwen, die sich an den sportlichen Zielen in den vergangenen Jahren oft die Zähne ausbissen und oft nur gute Mähne zum bösen Spiel machten, setzen ab sofort auf mehr Leichtigkeit. "Ich denke, dass wir so zusammen etwas bewegen können", kommentierte Komiker Krebs zur Abwechslung völlig ironiefrei.

Neuzugang am Merch-Stand

Krebs, der aus Duisburg stammt und eigentlich Fan der dort heimischen Zebras ist, betonte zudem, dass er neben der finanziellen Unterstützung auch zu einer höheren Popularität der Nordhessen beitragen wolle. Auf seiner in rund zwei Wochen startenden Deutschland-Tournee, die ihn hin und wieder auch nach Hessen, allerdings nie nach Kassel führen wird, gibt es dank der neuen Partnerschaft prominente Neuzugänge am Krebsschen Fanartikel-Stand.

"Er wird unser Trikot in seinen Merch aufnehmen. Wir profitieren von seiner Bekanntheit", so Gonther. Heißt: Ob auf Sylt, in Billerbeck oder in Rheda-Wiedenbrück: Zuerst wird’s witzig wie Sau, danach gibt's ein Trikot vom KSV.

Die Regionalliga-Fußballer und der Komiker gehen also tatsächlich in eine gemeinsame Zukunft und hoffen auf eine Win-win-Situation. Dass Krebs im Sternzeichen Löwe geboren wurde, tut absolut nichts zur Sache, passt aber ins Bild. Hessen Kassel macht ernst mit dem Spaß.