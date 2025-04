Nach zwei Jahren Kickers Offenbach trennt sich zum Saisonende von Trainer Christian Neidhart Stand: 16.04.2025 14:42 Uhr

Die Offenbacher Kickers sind wieder auf Trainersuche. Der auslaufende Vertrag von Christian Neidhart wird nicht verlängert.

Kickers Offenbach und Trainer Christian Neidhart gehen nach der Saison getrennte Wege. Das teilten die Hessen am Mittwoch mit. Man habe sich "in beidseitigem Einvernehmen darauf verständigt, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", heißt es in einer Mitteilung des Regionalligisten.

Neidhart war im Sommer 2023 zum OFC gekommen, sollte den Klub endlich wieder in die dritte Liga führen. Spätestens seit der krachenden 1:5-Niederlage in Homburg vergangenes Wochenende scheint aber klar: Die Kickers spielen auch in der kommenden Saison viertklassig.

Die Kickers stehen vorm Umbruch

Der OFC steht damit vor einem großen Umbruch. Die Hessen müssen nicht nur fix einen Nachfolger für Neidhart suchen, sie müssen auch am Kader Hand anlegen. Gleich 17 Spielerverträge laufen zum Saisonende aus.

Hinzu kommt, dass die Kickers wohl auch mit weniger Geld werden auskommen müssen. Wie die Bild berichtet, wird der Etat wegen geringerer Sponsorengelder voraussichtlich von rund 3,5 auf 3 Millionen Euro schrumpfen.