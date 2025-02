Heimsieg gegen VfB Stuttgart II Wehen Wiesbaden setzt Aufwärtstrend fort Stand: 01.02.2025 15:53 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden siegt zum zweiten Mal in Folge und findet so langsam wieder Anschluss an die Aufstiegsränge. Die Hessen agieren gegen den VfB Stuttgart II eiskalt.

Der SV Wehen Wiesbaden hat an seine gute Leistung von Rostock (4:1) angeknüpft und das zweite Spiel in Folge für sich entschieden. Der hessische Fußball-Drittligist setzte sich am Samstag im eigenen Stadion mit 2:0 (2:0) gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart durch. Der SVWW findet als Tabellenachter damit so langsam wieder Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Gegen Stuttgart verteidigte die Mannschaft von Trainer Nils Döring konzentriert und schlug gerade im ersten Abschnitt zielsicher zu. Bereits nach sechs Minuten nutzte Thijmen Goppel einen Aussetzer in der Stuttgarter Hintermannschaft zur Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff köpfte Fatih Kaya eine Flanke von Goppel ein (45.+2). Nach dem Seitenwechsel drängte der VfB zwar auf den Anschlusstreffer, die Gäste hatten auch zwei, drei ordentliche Gelegenheiten, letztlich aber hielten die Hausherren hinten die Null. Vorne vergab Ole Wohlers sogar den möglichen dritten SVWW-Treffer.