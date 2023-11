Große Erfolge in Darmstadt und Frankfurt Große Erfolge bei Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt: Trainer-Legende Buchmann ist tot Stand: 22.11.2023 15:28 Uhr

Lothar Buchmann ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Der ehemalige Fußballtrainer schaffte mit Darmstadt 98 und dem OFC den Aufstieg in die Bundesliga, mit der Eintracht holte er den DFB-Pokal.

Er war einer der erfolgreichsten Fußballtrainer in Hessen: Lothar Buchmann. In der Nacht zum Dienstag ist er im Alter von 87 Jahren verstorben. Das gab sein ehemaliger Verein Darmstadt 98 am Mittwochmittag bekannt.

Buchmann war nach seiner Karriere als Spieler vor allem als Trainer erfolgreich. Bei den Lilien übernahm er 1976 das Amt an der Seitenlinie und führte den Klub keine zwei Jahre später in die Bundesliga - es war das erste Mal in der Vereinsgeschichte.

DFB-Pokalsieg mit der Eintracht

In seiner Laufbahn war Buchmann bei vielen hessischen Klubs als Trainer tätig, dazu zählte auch Eintracht Frankfurt. Mit den Adlerträgern gewann er 1981 den DFB-Pokal durch einen 3:1-Sieg im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es war der bis dato der dritte DFB-Pokalsieg der Frankfurter.

Zwei Jahre später - 1983 - gelang ihm wieder ein Aufstieg in die Bundesliga. Dieses Mal mit einer anderem Traditionsverein aus Hessen: Kickers Offenbach.

Nach der Trainer-Karriere für den Nachwuchs aktiv

Nach seiner Karriere als Trainer lebte Buchmann in Reichelsheim (Odenwald) und leitete dort eine private Fußballschule für Nachwuchstalente. Ordnung und Disziplin waren ihm stets besonders wichtig - sowohl bei den hessischen Top-Klubs als auch bei den jungen Spielern.