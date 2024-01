FUSSBALL 2000 – Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 – Hauptsache gewonnen?! Stand: 29.01.2024 18:08 Uhr

Eintracht Frankfurt gewinnt zwar gegen Mainz, die spielerische Leistung ist aber ziemlich dürftig. Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren, wo es hakt, was in Zukunft besser laufen muss und auch, was man Positives aus dem Spiel mitnehmen kann.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt rumpelt sich zu einem 1:0-Arbeitssieg gegen Mainz 05, Glückstor inklusive. Und hat die internationalen Plätze fest im Blick. Spielerisch hakt es bei den Hessen jedoch ganz gewaltig. Basti, Marv und Stephan diskutieren, warum sich die Eintracht gerade gegen tief stehende Gegner so schwertut und ob die Idee vom Ballbesitzfußball überhaupt die richtige ist.

Was müssen die Hessen tun, um auf dem Platz besser in gefährliche Situationen zu kommen? Sind die Spieler auf dem Platz vielleicht nicht emotional genug? Und kann man auch positive Dinge aus dem Spiel mitnehmen?