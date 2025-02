FUSSBALL 2000 – Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 – Eintracht Frankfurt vor Topspiel-Wochen Stand: 17.02.2025 18:04 Uhr

Eintracht Frankfurt bewältigt die Pflichtaufgabe Kiel, zu meckern haben die Jungs von FUSSBALL 2000 aber natürlich trotzdem etwas. Und werfen den Blick in Richtung Bayern München.

Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Eintracht Frankfurt schlägt Holstein Kiel verdient mit 3:1, nutzt die Patzer der Konkurrenz und beißt sich auf Tabellenplatz drei fest. Can Uzun trifft, im zentralen Mittelfeld formiert sich ein neues Traumduo und auf der Bank scharren die neuen Stürmer mit den Hufen. Alles wunderbar also? Die Jungs von FUSSBALL 2000 haben natürlich trotzdem etwas zu meckern. Warum war in der Schlussphase der Flow bei der Eintracht raus? Woher kommen die vielen Leichtsinnsfehler? Und was muss passieren, damit Eintracht Frankfurt auch gegen Bayern München und Bayer Leverkusen Punkte holt? Basti, Marv, Phil und Stephan diskuieren.