Kassel Huskies gewinnen, Bad Nauheim unterliegt knapp Eishockey: Kassel Huskies jubeln, Löwen Frankfurt und Bad Nauheim verlieren Stand: 03.11.2023 22:52 Uhr

Die Löwen Frankfurt treten in der DEL auf der Stelle. Die Kassel Huskies drehen in der DEL2 weiter einsam ihre Kreise, dem EC Bad Nauheim fehlt das Glück.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL die nächste Niederlage kassiert. Gegen Ingolstadt zogen die Hessen am Freitag vor 5.971 Zuschauern in der Eissporthalle mit 2:4 den Kürzeren. Zwei Mal konnten die Löwen einen Rückstand ausgleichen, im dritten Drittel traf dann aber nur der Gast aus Bayern doppelt. In der Tabelle liegt Frankfurt als 9. noch einen Platz vor Ingolstadt.

Eine Niederlage setzte es auch für den EC Bad Nauheim in der DEL2. Die Wetterauer verloren in Crimmitschau knapp mit 2:3. Patrick Seifert und Kevin Orendorz trafen für die Hessen. Jubeln konnten hingegen die Kassel Huskies. Die Schlittenhunde besiegten die Selber Wölfe nach 0:2-Rückstand noch daheim mit 6:3. Joel Lowry steuerte gleich zwei Treffer zum Sieg bei.