Eishockey Eishockey: Adam Mitchell wird Chef-Trainer des EC Bad Nauheim Stand: 14.03.2024 20:06 Uhr

Der EC Bad Nauheim hat einen neuen Trainer: Adam Mitchell übernimmt das Zepter. Der 43-Jährige hatte schon zuvor als Assistent bei den "Roten Teufeln" gearbeitet.

Der EC Bad Nauheim hat mit Adam Mitchell einen neuen Chef-Trainer. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. "Wir hatten über die letzten Wochen gute und intensive Gespräche. Adam möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen", erklärte Geschäftsführer Andreas Ortwein dazu. "Er kennt unseren Verein, er identifiziert sich komplett mit dem EC und der Stadt. Und, auch das ist wichtig, er kennt die DEL2 aus dem Effeff."

Mitchell hatte in der DEL unter anderem für die Adler Mannheim und Hannover Scorpions gespielt, wurde 2010 Meister und 2012 Vizemeister in der höchsten Klasse. Außerdem war Mitchell nach vier Jahren bei den Löwen Frankfurt 2022 mit ihnen ausgestiegen. Nach seinem Karriereende im gleichen Jahr hatte er in Bad Nauheim als Assistent gearbeitet, unter anderem zuständig für das Powerplay und die Verteidiger. "Ich freue mich und bin natürlich dankbar für das Vertrauen“, so der Deutsch-Kanadier am Donnerstag.

Enttäuschende Saison liegt hinter den Roten Teufeln

Der EC Bad Nauheim hatte in diesem Jahr die Play-Offs verpasst. In den Pre-Playoffs scheiterte das Team an den Lausitzer Füchsen. Bereits im Februar hatte der Klub die Trennung von Trainer Harry Lange bekannt gegeben, als nach einer Negativserie gar der Abstieg drohte. Interimstrainer Rich Chernomaz sorgte immerhin für eine kurzzeitige Trendwende.

Nun soll Mitchell zusammen mit Ortwein bereits am Kader für die kommende Saison in der DEL2 arbeiten. Zeit dafür bleibt reichlich: Start der Runde ist erst am 13. September.