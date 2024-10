Eintracht-Stürmer nach Verletzung wieder dabei Eintracht Frankfurt: Hugo Ekitiké soll in der Europa League wieder groß auftrumpfen Stand: 02.10.2024 14:28 Uhr

In der Bundesliga läuft es für Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké gut, in der Europa League überragend. Nachdem Ekitiké am Wochenende verletzt gefehlt hatte, meldete er sich im Abschluss-Training für das Spiel bei Besiktas Istanbul zurück.

Das Türkei-Abenteuer der Eintracht mit dem Europa-League-Spiel bei Besktas Istanbul (Donnerstag, 21 Uhr/live auf hr-info-Audiostream) kann kommen. Vor allem für Stürmer Hugo Ekitiké. Nachdem er am vergangenen Sonntag im Bundesliga-Spiel bei Holstein Kiel angeschlagen fehlte, hat sich Ekitiké jetzt zurückgemeldet: am Mittwoch-Vormittag beim Abschlusstraining am Frankfurter Stadion und nun auf dem Flug in die Türkei. Ekitiké soll gegen Besiktas an seine überragende Leistung vom ersten Europa-League-Spiel der Eintracht gegen Pilsen (3:3) anknüpfen.

Der 22-jährige Franzose überzeugte gegen die Tschechen nicht nur mit seiner ausgetüftelten Zöpfchen-Frisur, sondern auch mit einer überragenden Leistung: ein Tor zum 1:0, ein Traumpass vor dem 2:0 von Junior Dina Ebimbe, eine Menge Tempo-Dribblings und - mittlerweile - einer ordentlichen Portion Kampf und Präzision.

Während der Eintracht-Bundesliga-Überflieger Omar Marmoush gegen Pilsen überraschend blass blieb, konnte Ekitiké mit erstaunlichen Werten aufwarten: 84 Prozent Pass-Quote, 71 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Nicht schlecht für einen Stürmer. All das zeigt: Ekitiké liebt den Europapokal. So soll es jetzt auch am Donnerstag gegen Besiktas laufen.

Schmerzhafter Schlag auf den Fuß

In der Bundesliga beim 4:2-Sieg in Kiel pausierte Ekitiké zuletzt. Gegen Pilsen hatte der Franzose einen Schlag auf den Fuß bekommen, hatte danach mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden gelegen. Auch wenn Ekitiké danach noch eine Weile weiterspielte, musste er in der 71. Minute vom Platz. Deshalb verzichtete Topmöller auf ihn gegen Kiel, zum einen, weil der 22-Jährige wirklich noch Schmerzen hatte, zum anderen - wie es im Fußball-Deutsch heißt - aus Gründen der Belastungssteuerung.

Denn die Belastung wird bei der Eintracht mit Bundesliga und der neuen Europa League mit acht Spielen in der Liga-Phase immer größer. Nach der Pause in der Bundesliga wird Ekitiké jetzt in der Europa League dementsprechend heiß sein. Ob er mit seinem natürlichen Sturmpartner Marmoush beim Spiel in Istanbul auflaufen wird, bleibt abzuwarten. Denn Marmoush gehört zu den absoluten Viel-Spielern, verpasste in den bislang sieben Pflichtspielen der Eintracht lediglich 37 Minuten.

Ekitiké hat Schmerzen nach einem Schlag auf den Fuß

Tuta fliegt nicht mit nach Istanbul Die Eintracht-Mannschaft ist ohne ihren brasilianischen Abwehrspieler Tuta zum Europa-League-Spiel bei Besiktas Istanbul abgeflogen. Tuta zählte wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht zur Eintracht-Reise-Gruppe.

Der Ägypter könnte also auch mal eine Pause vertragen. Stichwort: Belastungssteuerung. Oder wie es Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zuletzt ausdrückte: "Einen frischen Marmoush oder Ekitiké mal nach 60 Minuten ins Spiel zu bringen, ist auch nicht das Schlechteste." Egal wer aufläuft, die Eintracht will bei Besiktas einen Sieg, nachdem beim Europa-Auftakt gegen Pilsen am Ende nur ein enttäuschendes 3:3 heraussprang.