Eintracht empfängt Mainz Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05: Eine "schöne Herausforderung" zum Jahresabschluss Stand: 20.12.2024 18:48 Uhr

Im letzten Spiel des Jahres 2024 kommt Mainz 05 zum Nachbarschaftsduell nach Frankfurt. Für die Eintracht wäre es nach den jüngsten Ergebnissen wichtig, nicht mit einem schlechten Gefühl in die kurze Winterpause zu gehen.

Schaut man sich die Ergebnisse von Eintracht Frankfurt aus den vergangenen Wochen an, könnte man leicht zu dem Schluss kommen: Dieses Team kann eine kleine Pause gut gebrauchen. Bevor es aber in die kurzen Weihnachtsferien geht, hat es doch noch mal die Möglichkeit, die Gefühlslage vor dem Jahreswechsel deutlich zu verbessern. Voraussetzung: Ein Sieg gegen Mainz 05 im letzten Spiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr).

Toppmöller: "Noch mal mit voller Power aufdribbeln"

"Wir wollen unbedingt diesen positiven Abschluss haben. Wir wollen aus einer sehr guten Hinrunde eine herausragende machen", so die Ansage von Trainer Dino Toppmöller in der Pressekonferenz am Freitag. "Wir wollen unbedingt noch mal mit voller Power aufdribbeln."

Die Power und vor allem die Leichtigkeit, die die Frankfurter fast das ganze erste Halbjahr der aktuellen Saison ausgezeichnet hat, war zuletzt kaum noch zu sehen. Dabei wird es genau darauf gegen die zuletzt so starken Mainzer ankommen: "Es wird sehr intensiv, das macht diese Mannschaft aus. Sie haben eine hohe Spielaktivität. Sie sind sehr gierig auf zweite Bälle", warnte Toppmöller, um es direkt danach doch etwas positiver für sich und seine Jungs zu formulieren: "Es wird mit Sicherheit eine schöne Herausforderung, gegen diese Mannschaft zu spielen."

Winter-Test gegen Mainz Das Spiel der Eintracht gegen Mainz wird schon zu Beginn des neuen Jahres eine Neuauflage bekommen: Die beiden Teams testen kurz vor dem Start ins Pflichtsspiel-Jahr 2025 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegeneinander. Das verriet 05-Trainer Bo Henriksen am Freitag in der Pressekonferenz. Offiziell vermelden wollen die Vereine das Testspiel laut der Mainzer Pressesprecherin Silke Bannick im Laufe des Freitags. Das Spiel der Eintracht gegen Mainz wird schon zu Beginn des neuen Jahres eine Neuauflage bekommen: Die beiden Teams testen kurz vor dem Start ins Pflichtsspiel-Jahr 2025 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegeneinander. Das verriet 05-Trainer Bo Henriksen am Freitag in der Pressekonferenz. Offiziell vermelden wollen die Vereine das Testspiel laut der Mainzer Pressesprecherin Silke Bannick im Laufe des Freitags.

Tuta fehlt verletzt

Die Rivalität der Vereine und Fanlager spielt für den Coach dabei nur eine Nebenrolle. "Für mich hat es nicht so diese Bedeutung, ob es ein Nachbarschaftsduell ist oder nicht. Es ist für uns ein Bundesliga-Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen", sagte er. Mit einem Auswärtssieg könnte sich Mainz allerdings dazu aufschwingen, bald zum Tabellennachbarn der Eintracht zu werden. Aktuell trennen die Teams fünf Punkte.

Verzichten muss Toppmöller zum Jahresabschluss auf Tuta, der an einer muskulären Verletzung in der Wade laboriert. "Er wird eine Reha absolvieren und hoffen, dass er Anfang Januar wieder ins Training einsteigen kann", so der Trainer. "Wir haben andere Spieler, die mit den Hufen scharren." Und die der Eintracht nach eher ernüchternden Wochen doch noch ein frohes Fest bescheren wollen.