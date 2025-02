Sieg gegen Leverkusen Eintracht Frankfurt Frauen behaupten Tabellenführung mit Kampf und Coolness Stand: 01.02.2025 12:50 Uhr

Zum Jahresstart haben die Eintracht Frankfurt Frauen im Meisterschaftskampf vorgelegt. Gegen Leverkusen steckten sie dabei gleich mehrere Rückschläge weg.

Nicole Anyomi sprach nach dem Abpfiff am Freitagabend aus, was in den Reihen der Eintracht Frankfurt Frauen alle dachten: "Die Hauptsache ist, dass wir die drei Punkte eingefahren haben", sagte die Stürmerin nach dem 3:2-Sieg gegen Leverkusen.

Denn der Erfolg, mit dem das Team die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigte, war ein hartes Stück Arbeit. "Es war aus meiner Sicht nicht unser bestes Spiel, es war sehr schwierig", so Anyomi. Ihre Teamkollegin Anna Aehling ergänzte: "Wir sind heute definitiv über den Kampf gekommen."

Leverkusen trifft sehenswert, Eintracht schlägt zurück

Der Kampf war eine Zutat des Abends, die Coolness eine andere. Denn zunächst ließ sich Sara Doorsoun beim Elfmeter zum 1:0 nicht aus der Ruhe bringen und schob lässig ein. Und dann schlug die Eintracht gleich zwei Mal eiskalt zurück: Zwei sehr sehenswerte Treffer zum 1:1 und 2:2 brachten Leverkusen jeweils zurück in die Partie, doch die Frankfurterinnen stellten die Führung beide Male innerhalb von nur zwei Minuten wieder her.

"Was meine Mannschaft heute wieder gezeigt hat, ist die Qualität, auch mit Nackenschlägen umgehen zu können und zurückzuschlagen", lobte Trainer Niko Arnautis. "Ich bin sehr glücklich, dass wir so ins neue Jahr gestartet sind."

Konkurrenz muss nachlegen

Der gute Jahresstart war zudem ein Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft. So wurde mit Leverkusen ein Konkurrent zunächst auf drei Punkte distanziert. Die Titelanwärterinnen aus München und Wolfsburg müssen am Sonntag bzw. Montag nachlegen, um den Anschluss an die Eintracht nicht zu verlieren.

In Frankfurt gehen die Gedanken derweil schon zum nächsten Wochenende, wenn die noch sieglosen Potsdamerinnen ans Brentanobad kommen. "Gegen Potsdam wollen wir eine insgesamt bessere Leistung zeigen, die Zweikämpfe besser annehmen und nicht so viel zulassen", forderte Anyomi. Doch auch dann wird angesichts der Tabellenkonstellation vor allem eines zählen: Hauptsache drei Punkte.